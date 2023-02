Tutti aspettavano questa sfida ed è arrivata: gli ascolti tv di ieri sera hanno finalmente svelato come è andata la sfida tra la terza serata del Festival di Sanremo e il Grande Fratello Vip 7. Per tanti è stata una scelta coraggiosa quella di Mediaset di mandare in onda il GF Vip contro Sanremo: avrà avuto ragione Piersilvio Berlusconi oppure chi aveva parlato di coraggio? Gli ascolti tv di ieri 9 febbraio 2023 rispondono alla curiosità degli spettatori. La terza serata di Sanremo 2023 ha perso un po’ di spettatori per strada, di seguito tutti i dati della prima serata:

Rai Uno – 73° Festival di Sanremo: 9.240.000 spettatori e il 57.4% di share; Sanremo Start: 12.287.000 spettatori e il 49.22% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip: 1.790.000 spettatori e il 10.88% di share;

Rai Due – Broken City: 404.000 spettatori e l’1.68% di share;

Italia 1 – Harry Potter e l’ordine della Fenice: 801.000 spettatori e il 3.63% di share;

Rai Tre – Red Land – Rosso Istria: 327.000 spettatori e l’1.47% di share;

Rete 4 – Dritto e Rovescio: 664.000 spettatori e il 3.54% di share;

La7 – Piazzapulita: 627.000 spettatori e il 2.85% di share.

Ascolti tv venerdì 9 febbraio 2023: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.886.000 spettatori e il 24.75% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.889.000 spettatori e il 19.21% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 2.473.000 spettatori e il 21.25% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 2.048.000 spettatori e il 20.85% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.359.000 spettatori e il 13.63% di share;

Rai Due – Bella Mà: 635.000 spettatori e il 6.30% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.001.000 spettatori e il 19.79% di share nella presentazione, poi 2.953.000 spettatori e il 24.45% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.392.000 spettatori e il 13.28% di share nella presentazione, 1.790.000 poi spettatori e il 14.98% di share; Saluti: 2.000.000 spettatori e il 14.53% di share;

Rai Due – Muschio Selvaggio da Sanremo: 438.000 spettatori e il 2.97% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 5.225.000 spettatori e il 28.23% di share;

Canale 5 – Avanti un altro!: 4.024.000 spettatori e il 22.53% di share;

Rai Uno – Primafestival: 8.912.000 spettatori e il 38.9% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.431.000 spettatori e il % di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 2.979.000 spettatori e il 11.73% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 9 febbraio 2023