Ascolti tv ieri Tale e Quale vs. GF Vip, ennesima sfida: Signorini recupera

È tempo di una nuova sfida agli ascolti tv tra Tale e Quale Show e GF Vip 6. Ieri sera i due programmi si sono scontrati per l’ennesima volta: chi l’avrà avuta vinta? Gli ascolti di ieri 22 ottobre 2021 non hanno sorpreso più di tanto ma… C’è un ma! Gli italiani hanno preferito ancora Carlo Conti, Rai Uno non sembra essere infastidito più di tanto dai Vipponi di Signorini, che però tengono duro e non cedono terreno, anzi lo recuperano! Ieri sera infatti c’è stata una crescita rispetto ai venerdì precedenti, che con Conti si è rivelata essere una sera più complicata rispetto al lunedì. Evidentemente le dinamiche che iniziano a esplodere nella Casa, e che non riguardano solo Soleil e Gianmaria, stanno pian piano conquistando spettatori. Ma non perdiamoci in chiacchiere, qui di seguito tutti gli ascolti tv di ieri sera:

Rai Uno – Tale e Quale Show: 4.116.000 di spettatori e il 21.6% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip 6: 2.678.000 di spettatori e il 18.6% di share;

Rai Due – The Good Doctor: 1.038.000 di spettatori e il 4.5% di share; The Resident: 789.000 spettatori e il 3.8% di share;

Rai Tre – Hammamet: 1.043.000 di spettatori e il 5.1% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 996.000 spettatori e il 5.9% di share;

Italia 1 – Peppermint – L’Angelo della Vendetta: 1.329.000 di spettatori e il 6.3% di share;

La7 – Propaganda Live: 745.000 spettatori e il 4.5% di share;

TV8 – Gomorra – La Serie: 369.000 spettatori e l’1.7% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.033.000 di spettatori e il 4.7% di share.

Ascolti tv venerdì 22 ottobre 2021: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.615.000 di spettatori e il 22.3% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.738.000 di spettatori e il 17.5% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.666.000 di spettatori e il 16.4% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.488.000 di spettatori e il 15.2% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.814.000 di spettatori e il 16.6% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.262.000 di spettatori e il 12.6% di share nella presentazione; 1.484.000 di spettatori e il 13.5% di share nel programma;

Rai Uno – L’Eredità: 4.086.000 di spettatori e il 22.9% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.185.000 di spettatori e il 18.5% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.559.000 di spettatori e il 20.2% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.624.000 di spettatori e il 7.2% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.604.000 di spettatori e il 15.8% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 22 ottobre 2021