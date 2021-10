Ascolti tv ieri, i dati: dominio Tale e Quale, GF Vip non decolla

Niente da fare, anche gli ascolti tv di ieri venerdì 8 ottobre 2021 segnano una vittoria netta per Tale e Quale Show. Non che sia una novità, ma il Grande Fratello Vip rimane fermo. L’anno scorso la sfida in molte prime serate è sembrata ben più equa, questa sesta edizione dei Vipponi di Signorini invece pare proprio non voler decollare. Anche ieri sera il reality show è stato seguito dal 17% di share. I quattro punti in più di lunedì sera, quando però non c’era molta concorrenza sugli altri canali, sono sfumati di fronte al programma di Carlo Conti. Vediamo tutti gli ascolti tv della prima serata di ieri:

Rai Uno – Tale e Quale Show: 4.204.000 di spettatori e il 21.8% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip 6: 2.641.000 di spettatori e il 17% di share;

Rai Due – N.C.I.S.: 1.172.000 di spettatori e il 5% di share; Bull: 817.000 spettatori e il 3.8% di share;

Rai Tre – Vivere: 707.000 spettatori e il 3.2% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.077.000 di spettatori e il 6.4% di share;

Italia 1 – John Rambo: 1.125.000 di spettatori e il 5% di share;

La7 – Propaganda Live: 845.000 spettatori e il 5.2% di share;

TV8 – Gomorra 4: 406.000 spettatori e l’1.9% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.069.000 di spettatori e il 4.7% di share.

Ascolti del pomeriggio e del preserale di venerdì 8 ottobre 2021

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.672.000 di spettatori e il 23.1% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.870.000 di spettatori e il 19.3% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.752.000 di spettatori e il 17.6% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.529.000 di spettatori e il 15.9% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.859.000 di spettatori e il 17.2% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.307.000 di spettatori e il 13.1% di share nella prima parte; 1.475.000 di spettatori e il 13.3% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 4.028.000 di spettatori e il 22.8% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.210.000 di spettatori e il 18.9% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.572.000 di spettatori e il 19.7% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.639.000 di spettatori e il 7.1% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.803.000 di spettatori e il 16.4% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 8 ottobre 2021