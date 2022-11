Viola come il Mare ha concluso la sua corsa venerdì 4 novembre 2022 con l’ultima puntata. Gli ascolti tv di ieri svelano come ha reagito il pubblico all’addio della fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman. Lo scontro, o confronto, con Tale e Quale Show non è dei più semplici e nelle ultime settimane Carlo Conti ha sempre superato Canale 5. Come sarà andata ieri sera? Di seguito tutti gli ascolti tv di ieri 4 novembre 2022, a partire dalla prima serata. Da segnalare anche il Maurizio Costanzo Show in seconda serata su Canale 5: è stato seguito da 1.085.ooo spettatori pari al 18.47% di share.

Ascolti tv ieri sera, venerdì 4 novembre 2022

Rai Uno – Tale e Quale Show: 4.252.000 spettatori e il 24.7% di share;

Canale 5 – Viola come il Mare: 2.828.000 spettatori e il 16.5% di share;

Rai Due – S.W.A.T.: 596.000 spettatori e il 3% di share;

Italia 1 – Attacco a Mumbai – Una Vera Storia di Coraggio: 1.130.000 spettatori e il 6% di share;

Rai Tre – La Scelta di Maria: 546.000 spettatori e il 2.7% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.127.000 spettatori e il 7.4% di share;

La7 – Propaganda Live: 949.000 spettatori e il 6.4% di share;

TV8 – MasterChef Italia: 414.000 spettatori e il 2.4% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.245.000 spettatori e il 6.1% di share.

Ascolti tv venerdì 4 novembre 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.575.000 spettatori e il 25.32% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.840.000 spettatori e il 20.89% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.588.000 spettatori e il 15.4% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.896.000 spettatori e il 21.49% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.347.000 spettatori e il 14.97% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.945.000 spettatori e il 21.4% di share nella presentazione, poi 2.402.000 spettatori e il 21.2% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.893.000 spettatori e il 16.72% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 4.209.000 spettatori e il 24.18% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.538.000 spettatori e il 21.06% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.745.000 spettatori e il 22.38% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.631.000 spettatori e il 7.6% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.617.000 spettatori e il 17.05% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 4 novembre 2022