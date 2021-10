Ascolti tv ieri, stravince Rai1: non cedono Coliandro e Sciarelli, cala Giletti

By

Tutti i dati sugli ascolti e lo share delle trasmissioni televesive che sono andate in onda mercoledì 6 ottobre 2021

Una serata tutta Rai per i dati degli ascolti tv della prima serata di ieri, mercoledì 6 ottobre 2021. Come si poteva immaginare, ha stravinto la semifinale di Nations League Italia-Spagna su Rai 1, con la presenza di più di 9 milioni di telespettatori. Non hanno comunque ceduto L’ispettore Coliandro e Chi l’ha visto?, che hanno totalizzato comunque dei buoni risultati. Ecco nel dettaglio tutti i dati che sono stati registrati.

Rai 1 – Semifinale di Nations League Italia-Spagna ha vinto con 9.075.000 spettatori e il 37% di share.

Canale 5 – La signora dello Zoo di Varsavia ha totalizzato 1.511.000 spettatori (8.2%).

Rai 2 – L’ispettore Coliandro ha convinto1.817.000 spettatori (8.3%).

Italia 1 – Tu la conosci Claudia? ha intrattenuto 864.000 spettatori (3.9%).

Rai 3 – Chi l’ha visto? ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.132.000 spettatori (10.8%).

La 7 – Non è l’Arena ha raccolto 570.000 spettatori (3.4%).

Rete 4 – Zona Bianca ha intrattenuto 612.000 spettatori (3.4%).

Ascolti tv mercoledì 6 ottobre: Access Prime Time e preserale

Rai 1 – L’Eredità – La sfida dei 6 ha giocato insieme a 2.874.000 spettatori (20%), mentre L’Eredità con 4.079.000 spettatori (22.4%).

Canale 5 – Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.140.000 spettatori (15.6%), mentre Caduta Libera 3.416.000 spettatori (19.3%).

Canale 5 – Striscia la notizia ha registrato la presenza di 3.145.000 spettatori (12.4%).

Rai 3 – Un posto al sole ha intrattenuto 1.779.000 spettatori (7.1%).

Rete 4 – Stasera Italia ha raccolto 878.000 spettatori (3.7%) nella prima parte e 774.000 spettatori (3%) nella seconda.

La 7 – Otto e mezzo ha intrattenuto 1.216.000 spettatori (4.9%).

Ascolti del pomeriggio di martedì 6 ottobre 2021

Rai 1 – Oggi è un altro giorno ha raccolto 1.722.000 spettatori (13.6%).

Rai 1 – Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.857.000 spettatori (17.8%).

Rai 1 – Vita in Diretta ha totalizzato la presenza di 1.720.000 spettatori (17.2%), nella presentazione di 23 minuti, e 2.122.000 spettatori (18.9%) dalle 17.28 alle 18.39.

Canale5 – Beautiful ha intrattenuto 2.657.000 spettatori (18.4%).

Canale 5 – Una Vita ha raccolto 2.503.000 spettatori (18.1%).

Canale 5 – Uomini e Donne ha interessato 2.613.000 spettatori con il 21.9%

Canale 5 – Il daytime di Amici ha intrattenuto 1.976.000 spettatori (19.1%).

Canale 5 – Il daytime del Grande Fratello Vip ha raccolto 1.762.000 spettatori (17.7%).

Canale 5 – Love is in the Air ha registrato la presenza di 1.675.000 (16.7%).

Canale 5 – Pomeriggio Cinque ha raccolto a 1.361.000 spettatori con il 13.1%, nella presentazione in onda, e 1.542.000 spettatori con il 13.5%.

Rai 2 – Detto Fatto ha ottenuto 358.000 spettatori (3.5%).

Ascolti della mattina di mercoledì 6 ottobre 2021