Ancora una sconfitta per Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. La terza puntata è stata seguita a malapena da due milioni di telespettatori con il 16.80% di share. Di settimana in settimana un calo evidente per lo show: una batosta pesante per Rai Uno. La prima puntata aveva raggiunto circa tre milioni di telespettatori, la seconda è stata seguita da un milione di utenti in meno. Insomma, un vero e proprio flop.

Considerati i costi piuttosto eccessivi e gli ascolti che non sono di certo brillanti, è ormai chiaro che Il Cantante Mascherato non sarà rinnovato per una quinta stagione il prossimo anno. Questa edizione andrà in onda fino al 22 aprile – salvo clamorosi colpi di scena – ma difficilmente il format avrà un futuro.

La sfida del sabato sera è stata dunque vinta ancora una volta da Amici di Maria De Filippi, anche se ha totalizzato meno ascolti rispetto alle ultime due settimane. Dai consueti quattro milioni di spettatori lo show è sceso a 3.800.000 con il 26.20% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 1 aprile 2023:

Rai Uno, Il Cantante Mascherato ha appassionato 2.000.000 spettatori con il 16.8% di share;

Canale 5, Amici ha convinto 3.800.000 spettatori con il 26.2% di share;

Rai Due, FBI + FBI International è stato seguito prima da 1.052.000 spettatori (5.59%) e poi da 885.000 (5.17%);

Italia Uno, Il cacciatore di giganti ha interessato 912.000 spettatori (5.33%);

Rai Tre, Caccia all’uomo ha totalizzato 484.000 persone (2.9%);

Rete 4, Banana Joe è stato seguito da 881.000 spettatori (5.12%);

La 7, Eden, un pianeta da salvare ha convinto 504.000 spettatori (3.16%);

Tv 8, 4 Hotel ha totalizzato 277.000 spettatori (1.5%);

Nove, Giù la testa ha raggiunto 150.000 persone (1.%).

Ascolti tv sabato 1 aprile 2023: preserale e access prime time

Rai Uno, Soliti Ignoti ha convinto 4.263.000 telespettatori (23.14%);

Canale 5, Striscia la notizia è stato seguito da 3.519.000 persone (19.16%);

Rai Due, Tg 2 Post ha totalizzato 591.000 spettatori (3.18%);

Italia Uno, NCIS è piaciuto a 1.183.000 telespettatori (6.06%);

Rai Tre, Le parole ha appassionato 1.196.000 persone (6.89%) nella prima parte e 1.457.000 spettatori (7.84%) nella seconda;

Rete 4, Controcorrente ha ottenuto 697.000 spettatori nella prima parte del programma (3.94%) mentre nella seconda ne ha avuti 575.000 (3.1%);

La 7, In onda ha raggiunto 843.000 persone (4.6%);

Nove, Fratelli di Crozza ha appassionato 361.000 spettatori (2.02%).

Ascolti tv sabato 1 aprile 2023: il pomeriggio

Al pomeriggio botto di Verissimo, che ha raggiunto il 26% di share.