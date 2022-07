Ascolti tv ieri: sfida tra Antonella Clerici e Maria De Filippi, chi ha vinto

Sabato sera di repliche per le ammiraglie della tv di stato e del Biscione. Il 9 luglio c’è stato un quasi pareggio tra The Voice Senior di Antonella Clerici, in onda su Rai Uno, e Tu si que vales di Maria De Filippi su Canale 5. La puntata del talent canoro ha conquistato 1.676.000 telespettatori con il 14.30% di share. Il varietà condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara ha appassionato 1.520.000 persone e 15.80%.

Di seguito tutti gli ascolti tv del prime time di sabato 9 luglio 2022:

Rai Uno – The Voice Senior ha intrattenuto 1.676.000 spettatori e ha avuto il 14.30% di share

Canale Cinque – Tu si que vales ha intercettato 1.520.000 spettatori (15.80%)

Rai Due –Legami Mortali ha coinvolto 774.000 spettatori (6%)

Italia Uno –Transformers 4 ha avuto un ascolto medio di 554.000 spettatori (5%)

Rai Tre – Ei Fu, Napoleone Bonaparte ha convinto 719.000 spettatori (5.6%)

Rete Quattro –Il bisbetico domato ha raggiunto 581.000 spettatori (4.8%)

La7 – Schegge di paura ha interessato 523.000 spettatori (4.3%)

TV8 – Grantchester ha fatto compagnia a 201.000 spettatori (1.6%)

ha fatto compagnia a 201.000 spettatori (1.6%) Nove –Il delitto di Perugia ha catturato 249.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv sabato 9 luglio 2022: preserale e access prime time

Techetechetè non è andato in onda per fare spazio ad Azzurro Shocking, programma di approfondimento sulla Nazionale femminile italiana di calcio. Approfondimento che non è andato oltre i due milioni di telespettatori ed è stato battuto da Paperissima Sprint su Canale 5. Continua invece ad avere ottimi ascolti tv Reazione a catena di Marco Liorni, che puntualmente ha la meglio sul rivale Avanti un altro in replica.

Rai Uno – Azzurro showcking ha coinvolto 1.927.000 spettatori (14.47%)

Canale Cinque – Paperissima Sprint ha conquistato 2.389.000 spettatori (17.96%).

Rai Uno – Reazione a Catena ha appassionato nella prima parte 1.834.000 persone (20.85%) mentre nella seconda parte 2.791.000 spettatori (26.24%)

Canale Cinque – Avanti un altro con Paolo Bonolis ha intercettato prima 1.035.000 spettatori (12.32%) e poi 1.584.000 (15.35%).

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 9 luglio 2022