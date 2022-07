Ascolti tv ieri: sfida tra Antonella Clerici e Gerry Scotti, chi ha vinto

Ancora un sabato sera di repliche per le ammiraglie della tv di stato e del Biscione. A spuntarla è stata Rai Uno, che ha vinto la serata degli ascolti tv con una vecchia puntata della seconda edizione di The Voice Senior. Il programma condotto da Antonella Clerici – con Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Orietta Berti nel ruolo di giudici – ha appassionato 1.790.000 spettatori con il 16.40% di share. Niente da fare per Canale 5: Lo show dei record con Gerry Scotti non è andato oltre 1.184.000 telespettatori e il 12.40%.

Di seguito tutti gli ascolti tv del prime time di sabato 16 luglio 2022:

Rai Uno – The Voice Senior ha intrattenuto 1.790.000 spettatori e ha avuto il 16.40% di share

Canale Cinque – Lo show dei record ha intercettato 1.184.000 spettatori (12.40%)

Rai Due –La follia viene dal passato ha coinvolto 870.000 spettatori (7.10%)

Italia Uno – Superman & Lois ha avuto un ascolto medio di 648.000 spettatori (6%)

Rai Tre – La fabbrica del mondo ha convinto 466.000 spettatori (3.9%)

Rete Quattro –Serafino ha raggiunto 537.000 spettatori (4.6%)

La7 – L’uomo della pioggia ha interessato 624.000 spettatori (5.4%)

TV8 – Grantchester ha fatto compagnia a 138.000 spettatori (1.1%)

Nove –I misteri di Arca ha catturato 244.000 spettatori (2%).

Ascolti tv sabato 16 luglio 2022: preserale e access prime time

Techetechetè e Reazione a catena restano invincibili nell’estate 2022: continuano infatti a battere i rispettivi competitor e ad ottenere ottimi ascolti tv.

Rai Uno – Techetechetè ha coinvolto 2.383.000 spettatori (19.24%)

Canale Cinque – Paperissima Sprint ha conquistato 1.692.000 spettatori (13.66%).

Rai Uno – Reazione a Catena ha appassionato nella prima parte 2.067.000 persone (23.13%) mentre nella seconda parte 2.939.000 spettatori (27.73%)

Canale Cinque – Avanti un altro in replica con Paolo Bonolis ha intercettato prima 994.000 spettatori (11.98%) e poi 1.395.000 (13.61%).

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 16 luglio 2022