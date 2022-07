Ascolti tv ieri: sfida senza storia tra The Voice e Lo show dei record

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 23 luglio 2022

Scontro tra repliche per le ammiraglie Rai e Mediaset. A spuntarla su Rai Uno è stato il talent show The Voice Senior che ha intercettato 1.9 milioni di utenti (duecentomila in più rispetto a sette giorni fa) e uno share del 17.7%. Parecchio staccato Canale Cinque che, con Lo show dei record, ha convinto soltanto 1.1 milioni di spettatori (11.3%). Bene Rai Due con La regola delle tre mogli che ha avuto 1 milione di utenti (9%), avvicinandosi di parecchio a Canale Cinque. Tutto il resto del palinsesto generalista ha raccolto dati grami, con nessun programma che è andato oltre il 5% di share.

Di seguito tutti gli ascolti tv del prime time di sabato 23 luglio 2022:

Rai Uno – The Voice Senior ha intrattenuto 1.921.000 spettatori e ha avuto il 17.7% di share

Canale Cinque – Lo show dei record ha intercettato 1.142.000 spettatori (11.3%)

Rai Due –La regola delle tre mogli ha coinvolto 1.071.000 spettatori (9%)

Italia Uno – Superman & Lois ha avuto un ascolto medio di 537.000 spettatori (4.9%)

Rai Tre – La fabbrica del mondo ha convinto 483.000 spettatori (4%)

Rete Quattro –Grand Hotel Excelsior ha raggiunto 355.000 spettatori (3.2%)

La7 – Il Giocatore – Rounders ha interessato 407.000 spettatori (3.6%)

TV8 – Grantchester ha fatto compagnia a 151.000 spettatori (1.3%)

Nove –Una famiglia scomparsa – Il caso Carretta ha catturato 278.000 spettatori (2.3%).

Ascolti tv sabato 23 luglio 2022: preserale e access prime time

Come al solito Techetechetè e Reazione a catena hanno vinto nettamente le sfide con Paperissima Sprint e le repliche di Avanti un altro

Rai Uno – Techetechetè ha coinvolto 2.664.000 spettatori (21.1%)

Canale Cinque – Paperissima Sprint ha conquistato 1.808.000 spettatori (14.3%).

Rai Uno – Reazione a Catena ha appassionato nella prima parte 2.041.000 persone (23.1%) mentre nella seconda parte 2.769.000 spettatori (26.6%)

Canale Cinque – Avanti un altro in replica con Paolo Bonolis ha intercettato prima 1.012.000 spettatori (12%) e poi 1.397.000 (13.8%).

Ascolti tv della mattina di sabato 23 luglio 2022

Rai Uno: Linea Blu ha coinvolto 353.000 spettatori (12%)

Rai Uno: Weekly ha interessato 614.000 spettatori (%) nella prima parte, 590.000 spettatori (14.3%) nella seconda parte e 639.000 spettatori (14.6%) nella terza parte

Rai Uno: Buongiorno Benessere Estate è stato seguito da 647.000 spettatori (12%)

Rai Uno: Linea verde sentieri ha raccolto 1.201.000 spettatori (15.7%) mentre Linea Verde Tour ne ha coinvolti 1.988.000 (18.5%)

Canale Cinque: North America’s National Parks ha ottenuto 501.000 spettatori (12.4%)

Canale Cinque: Vulcani: costruttori della Terra ha avuto 365.000 spettatori (8.7%)

Canale Cinque: Forum ha avuto 1.061.000 spettatori (15.1%)

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 23 luglio 2022