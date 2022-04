Ascolti tv ieri, serata tiepida: il finale di Ultima Fermata contro Iene e Rai1

Gli ascolti tv di ieri 13 aprile 2022 avranno confermato o meno che il pubblico di Canale 5 non è riuscito ad affezionarsi a Ultima Fermata? Il nuovo programma studiato e realizzato dalla squadra di Maria De Filippi non è riuscito a far appassionare il pubblico, sebbene quello di Maria sia un pubblico molto affezionato e che segue qualsiasi cosa faccia, stavolta non è andata bene. Forse perché è stato presentato come il nuovo Temptation Island? E il pubblico non vuole rinunciare al reality estivo? I motivi potrebbero essere diversi, così come sono diverse le storie nel programma: con matrimoni e figli di mezzo la situazione cambia. Ma torniamo ai dati.

Intanto Le Iene hanno perso ancora qualche spettatore: la settimana scorsa avevano registrato 1.421.000 spettatori e il 9.4% di share. Per scoprire com’è andata l’ultima puntata di Ultima Fermata vi lasciamo agli ascolti tv di ieri sera:

Rai Uno – Migliori Nemici: 2.331.000 spettatori e il 12.2% di share;

Canale 5 – Ultima Fermata: 1.750.000 spettatori e l’11.8% di share;

Rai Due – Volevo Fare la Rockstar 2: 929.000 spettatori e il 4.7% di share;

Italia 1 – Le Iene: 1.268.000 spettatori e il 9.2% di share;

Rai Tre – Chi l’ha Visto?: 2.099.000 spettatori e l’11.2% di share;

Rete 4 – Controcorrente – Prima Serata: 769.000 spettatori e il 4.8% di share;

La7 – Atlantide: 701.000 spettatori e il 4.6% di share;

TV8 – Speravo de Morì prima: 271.000 spettatori e l’1.3% di share;

Nove – Snitch L’Infiltrato: 381.000 spettatori e l’1.9% di share.

Ascolti tv mercoledì 13 aprile 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.716.000 spettatori e il 24.59% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 2.063.000 spettatori e il 21.36% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.657.000 spettatori e il 14.17% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.960.000 spettatori e il 20.06% di share;

Canale 5 – Brave and Beautiful: 1.587.000 spettatori e il 17.28% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.425.000 spettatori e il 15.48% di share nella presentazione, poi 1.780.000 spettatori e il 17.5% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.424.000 spettatori e il 15.4% di share nella presentazione, poi 1.597.000 spettatori e il 15.66% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 4.111.000 spettatori e il 24.55% di share;

Canale 5 – Avanti un altro: 3.322.000 spettatori e il 20.55% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.606.000 spettatori e il 20% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.578.000 spettatori e il 6.8% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.520.000 spettatori e il 15.26% di share.

Ascolti della mattina di mercoledì 13 aprile 2022