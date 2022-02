Ascolti tv ieri seconda serata Sanremo, Amadeus da record: i confronti

Dopo un inizio col botto, gli ascolti tv della seconda serata di Sanremo 2022 erano ancora più attesi. Sono arrivati stamattina, puntuali come sempre: sarà andate peggio, uguale oppure meglio la serata del 2 febbraio 2022? L’assenza di Fiorello si sarà fatta sentire? Di sicuro sì, a giudicare dai commenti sui social, ma a far contenta la parte di pubblico in cerca del comico sul palco è arrivato Checco Zalone. Ieri sera è stato un altro grande, enorme successo di Amadeus, che si è persino superato rispetto a ieri sera e il confronto con le edizioni precedenti parla chiaro. Ieri sera la puntata è stata seguita da 11.320.000 spettatori e il 55.8% di share. Numeri straordinari considerando anche che la terza edizione con lo stesso conduttore. Un successo che non può essere smentito da nessuno, insomma.

Per trovare un’altra seconda serata che superi il 50% di share bisogna tornare indietro al 2005 con Bonolis, che registrò il 52.8% con 11.185.000. Oltre a quella di Amadeus del 2020 quando Amadeus aveva portato a casa un 53.3% di share con 9.693.000 di spettatori. L’anno scorso, invece, la seconda serata del festival di Amadeus aveva appassionato 7.586.000 di spettatori pari al 42.1% di share. Mentre Elisa guida la classifica generale, questi gli ascolti tv di ieri sera 2 febbraio 2022 relativi alla prima serata:

Rai Uno – 72° Festival di Sanremo: 11.320.000 spettatori e il 55.8% di share;

Canale 5 – Polvere di stelle: 701.000 spettatori e il 3.3% di share;

Rai Due – Vitti d’Arte, Vitti d’Amore: 368.000 spettatori e l’1.4% di share;

Italia 1 – Le Iene presentano: Due Anni di Covid: 772.000 spettatori e il 4.2% di share;

Rai Tre – Chi l’ha Visto?: 1.301.000 spettatori e il 5.7% di share;

Rete 4 – Zona Bianca: 603.000 spettatori e il 3% di share;

La7 – Amore mio aiutami: 495.000 spettatori e il 2% di share;

TV8 – 4 Hotel: 184.000 spettatori e lo 0.8% di share;

Nove – Nome in codice: Broken Arrow: 223.000 spettatori e lo 0.9% di share.

Ascolti tv giovedì 2 febbraio 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.750.000 spettatori e il 21.9% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 2.047.000 spettatori e il 18.2% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 2.520.000 spettatori e il 19.5% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 2.289.000 spettatori e il 20.3% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.656.000 spettatori e il 14.9% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.930.000 spettatori e il 21.4% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.573.000 spettatori e il 13.1% di share nella prima parte; 2.056.000 spettatori e il 14.8% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 5.038.000 spettatori e il 25.1% di share;

Canale 5 – Avanti un altro: 4.021.000 spettatori e il 20.6% di share;

Rai Uno – PrimaFestival: 8.426.000 spettatori e il 33.3% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 2.527.000 spettatori e il 9.2% di share.

Ascolti della mattina di giovedì 2 febbraio 2022