Ascolti tv ieri, sabato 18 dicembre: botto di Ballando, Baglioni in apnea

Dati e approfondimenti sugli ascolti e sullo share dei programmi televisivi in onda sabato 18 dicembre 2021

Ascolti tv e share del prime time di sabato 18 dicembre 2021 – Milly Carlucci è arrivata all’ultimo atto di Ballando con le Stelle 16 (Rai Uno) ed ha fatto incetta di ascolti, un vero e proprio botto: davanti alla tv ha convinto 4.027.000 utenti facendo schizzare lo share al 28%. Risultati ben differenti per Canale Cinque che, con Uà – Uomo di varie età di Claudio Baglioni, ha raccolto dati assai magri. Anche per la trasmissione dell’ammiraglia Mediaset si trattava dell’ultimo appuntamento. Il ‘Divo Claudio’ ha interessato 2.082.000 spettatori, con uno share inchiodato al 13.4%, ben al di sotto delle aspettative, considerando anche lo sforzo profuso in termini di produzione. Uno show “troppo perfetto” che ha pagato lo scarso pathos.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai 1 – La finale di Ballando con le Stelle 16 ha raccolto 4.027.000 spettatori pari al 28% di share.

ha raccolto 4.027.000 spettatori pari al 28% di share. Rai 2 – S.W.A.T. St 4 Ep 15 – Nella giungla e S.W.A.T. St 4 Ep 16 – In trappola hanno convinto 1.076.000 spettatori (5%).

Rai3 – Sapiens Un solo pianeta ha conquistato 975.000 spettatori (5.3%).

Canale 5 – Uà Uomo di varie età ha interessato 2.082.000 spettatori (13.4%).

Italia 1 – Il film Daddy’s Home 2 ha intrattenuto 1.094.000 spettatori (5.4%).

Rete 4 Agente 007 – Zona pericolo ha avuto un ascolto medio di 580.000 spettatori (3.2%).

La7 – Versailles ha registrato 208.000 spettatori (1.4%).

Tv8 – Il film Natale a Washington ha raccolto 355.000 spettatori (1.7%).

Nove – Erba Storia di un massacro ha avuto l’attenzione di 303.000 spettatori (1.5%).

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di sabato 18 dicembre 2021

Rai 1: Ballando… Tutti in Pista ha interessato 4.755.000 spettatori (21.9%).

Canale 5 – Striscia la Notizia ha raccolto una media di 3.504.000 spettatori (16.1%).

Rai 1 – L’Eredità – La Sfida dei 7 ha avuto un ascolto medio di 2.731.000 spettatori (17.2%) mentre L’Eredità ha convinto 3.868.000 spettatori (21.5%).

Canale 5 – Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la sfida ha coinvolto 2.048.000 spettatori (13.1%) mentre Caduta Libera! ha interessato 2.932.000 spettatori (16.6%).

Ascolti del pomeriggio di sabato 18 dicembre 2021