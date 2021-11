Ascolti Tv ieri: Tu si que vales e Ballando, non c’è storia. Dati e dettagli

Ascolti tv e share del prime time di sabato 13 novembre 2021 – Altra battaglia tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, rispettivamente al timone di Ballando con le Stelle (Rai Uno) e Tu si que vales (Canale Cinque). Pure questo sabato ad avere la meglio è stata la rete ammiraglia Mediaset che ha messo all’angolo la concorrenza della Tv di stato. Maria&Co sorridono, registrando il 27.4% di share. La corazzata della Carlucci si deve accontentare del 21.2% che è comunque un dato non trascurabile. Dunque si è profilato un risultato simile a quello di sette giorni fa quando Tu si que vales ha toccato quota 27.90%, mentre Ballando si è arrestato al 20.50%. Di seguito tutti i dati della prima serata:

Rai 1 – Ballando con le Stelle 16 ha raccolto 3.535.000 spettatori pari al 21.2% di share.

Rai 2 – S.W.A.T. St 4 Ep 7 – Sotto la cenere e S.W.A.T. St 8 – La Crociata hanno convinto 993.000 spettatori (4.6%). Clarice ha invece conquistato 456.000 spettatori (2.4%).

Rai3 – Sapiens Un solo pianeta ha conquistato 1.025.000 spettatori (5.4%).

Canale 5 – Tu si que vales ha interessato 4.530.000 spettatori (27.4%).

Italia 1 – I Simpson ha intrattenuto 550.000 spettatori (2.7%).

Rete 4 Agente 007 – La spia che mi amava ha avuto un ascolto medio di 477.000 spettatori (2.5%).

La7 – Versailles ha registrato 307.000 spettatori (1.7%).

Tv8 – Le Prove del Gran Premio di Formula 1 di San Paolo ha raccolto 632.000 spettatori (3%).

Nove – Il Male Vicino – L’Omicidio di Chicca Loffredo ha avuto l’attenzione di 272.000 spettatori (1.3%).

Ascolti del pomeriggio di sabato 13 novembre 2021

Esordio molto tiepido per Dedicato (Rai Uno) di Serena Autieri. Lo show ha raccolto un non entusiasmante 10.3% di share. Faticano anche Ballando con le stelle on the Road, A Sua Immagine e Italia Sì. Scene da un Matrimonio di Anna Tatangelo continua a essere il programma meno visto del pomeriggio di Canale Cinque (12.5% di share). Verissimo si conferma invece leader di fascia.

Rai 1 – Dedicato ha raccolto 1.504.000 spettatori (1o.3%).

Rai 1 – Ballando con le Stelle Ballando on the Road ha interessato 1.169.000 spettatori (9.4%).

Rai 1 – A sua immagine ha avuto un ascolto medio di 1.163.000 spettatori (9.8%) nella prima parte e di 1.221.000 spettatori (10.3%) nella seconda.

Rai 1 – Italia Sì ha convinto 1.605.000 spettatori (12.6%).

Rai 3 – Tv Talk ha registrato spettatori (%)

Canale 5 – Beautiful è stato guardato da 2.487.000 spettatori (15.2%).

Canale 5 – Scene da un matrimonio ha interessato 1.765.000 spettatori (12.5%).

Love is in the Air ha convinto 1.583.000 spettatori (13.1%).

Canale 5 – Verissimo ha interessato 2.151.000 spettatori (17.3%).

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di sabato 13 novembre 2021