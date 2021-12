Ascolti tv ieri, sabato 11 dicembre: tra Ballando e Baglioni non c’è storia

By

Dati e approfondimenti sugli ascolti e sullo share dei programmi televisivi in onda sabato 11 dicembre 2021

Ascolti tv e share del prime time di sabato 11 dicembre 2021 – Milly Carlucci, alla guida di Ballando con le Stelle (Rai Uno), conquista a mani basse la prima serata, staccando drasticamente Claudio Baglioni, al secondo appuntamento di Uà – Uomo di varie età (Canale Cinque). Il talent della rete ammiraglia della tv di stato convince oltre 4 milioni di utenti, addirittura crescendo rispetto alla scorsa settimana quando fu seguito da 3.8 milioni di spettatori.

Uà – Uomo di varie età raccoglie ancora ascolti non soddisfacenti, ma non tracolla del tutto rispetto a sette giorni fa, come qualcuno aveva previsto. Ieri ha avuto 2.2 milioni di affezionati davanti al teleschermo, numero quasi identico alla prima puntata, quando fu visto da 2.3 milioni di persone.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai 1 – Ballando con le Stelle 16 ha raccolto 4.097.000 spettatori pari al 24.6% di share.

Rai 2 – S.W.A.T. St 4 Ep 13 – Le colpe dei padri e S.W.A.T. St 4 Ep 14 – La via dell’odio hanno convinto 1.058.000 spettatori (4.7%).

Rai3 – Sapiens Un solo pianeta ha conquistato 959.000 spettatori (5%).

Canale 5 – Uà Uomo di varie età ha interessato 2.230.000 spettatori (13.4%).

Italia 1 – Il film Il Grinch ha intrattenuto 1.257.000 spettatori (5.8%).

Rete 4 Agente 007 – Bersaglio mobile ha avuto un ascolto medio di 600.000 spettatori (3.2%).

La7 – Versailles ha registrato 236.000 spettatori (1.5%).

Tv8 – Il film Un Natale da Cenerentola ha raccolto 394.000 spettatori (1.8%).

Nove – Erba Storia di un massacro ha avuto l’attenzione di 472.000 spettatori (2.2%).

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di sabato 11 dicembre 2021

Rai 1: Ballando… Tutti in Pista ha interessato 4.629.000 spettatori (20.7%).

Canale 5 – Striscia la Notizia ha raccolto una media di 3.548.000 spettatori (15.8%).

Rai 1 – L’Eredità – La Sfida dei 7 ha avuto un ascolto medio di 3.151.000 spettatori (18.5%) mentre L’Eredità ha convinto 4.023.000 spettatori (21.2%).

Canale 5 – Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la sfida ha coinvolto 2.349.000 spettatori (14.2%) mentre Caduta Libera! ha interessato 3.323.000 spettatori (17.9%).

Ascolti del pomeriggio di sabato 11 dicembre 2021

Rai Uno continua a faticare pesantemente nel pomeriggio del giorno prefestivo. Dedicato, Linea Bianca e A sua immagine restano inchiodati al 9/10% di share. La curva sale con Italia sì di Marco Liorni, toccando il 14%. Meglio Canale Cinque che con Verissimo va oltre il 17.5%.