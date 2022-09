Negli ascolti tv di lunedì 5 settembre 2022 i riflettori sono tutti puntati sul daytime. In prima serata sono andati in onda un film su Rai Uno e una miniserie su Canale 5, ma è durante il giorno che ci sono stati i primi ritorni. Diversi programmi sono tornati in onda e hanno già cominciato la stagione televisiva. La prima a debuttare dopo l’estate è stata Federica Panicucci con Mattino Cinque, insieme a Francesco Vecchi, poi è toccato a Serena Bortone con Oggi è un altro giorno. Nel pomeriggio c’è stato il primo confronto tra La Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque: chi l’avrà spuntata? Chi avrà avuto il ritorno più dolce tra Alberto Matano e Barbara d’Urso? Per scoprirlo di seguito ci sono tutti gli ascolti tv di ieri, a partire dalla prima serata:

Rai Uno – Metti la Nonna in Freezer: 1.942.000 spettatori e il 12.8% di share;

Canale 5 – Solo uno Sguardo: 1.333.000 spettatori e il 10.6% di share;

Rai Due – NCIS Los Angeles: 786.000 spettatori e il 4.8% di share;

Italia 1 – Chicago PD: 1.272.000 spettatori e il 7.6% di share;

Rai Tre – Presa Diretta: 1.145.000 spettatori e il 7.2% di share;

Rete 4 – Quarta Repubblica: 940.000 spettatori e il 7.7% di share;

La7 – Giochi di Potere: 521.000 spettatori e il 3.3% di share;

TV8 – Gomorra – La Serie: 440.000 spettatori e il 2.8% di share;

Nove – Queen – We Are the Champions: 286.000 spettatori e il 2% di share.

Ascolti tv lunedì 5 settembre 2022: il pomeriggio e il preserale

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.348.000 spettatori e il 13.7% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore (Replica): 1.040.000 spettatori e il 13.2% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.801.000 spettatori e il 20.8% di share;

Canale 5 – Terra Amara: 1.768.000 spettatori e il 22.8% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.316.000 spettatori e il 17.1% di share nella presentazione, poi 1.548.000 spettatori e il 19.6% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.397.000 spettatori e il 18.7% di share nella presentazione, poi 1.318.000 spettatori e il 17% di share;

Rai Uno – Reazione a Catena: 3.707.000 spettatori e il 28.55% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 2.255.000 spettatori e il 18.1% di share;

Rai Uno – Techetechetè: 3.169.000 spettatori e il 17.3% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.666.000 spettatori e il 14.5% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.626.000 spettatori e l’8.7% di share.

Ascolti della mattina di lunedì 5 settembre 2022

Rai Uno – Uno Mattina Estate: 620.000 spettatori e il 15.5% di share;

Rai Uno – Camper…al Sole: 1.216.000 spettatori e il 13% di share;

Canale 5 – Mattino Cinque News: 867.000 spettatori e il 20.6% di share nella prima parte; 820.000 spettatori e il 20.8% di share nella seconda parte;

Canale 5 – Forum (Replica): 1.380.000 spettatori e il 21.1% di share.

Ascolti Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, il comunicato Mediaset

Il comunicato Mediaset sul ritorno di Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque ha parlato di “ottimi esordi”. Questa la nota del direttore di rete Giancarlo Scheri: