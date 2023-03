By

Spettatori e share dei principali appuntamenti in televisione della giornata di domenica 26 marzo 2023: tutti i dati

Rai Uno ha vinto la sfida degli ascolti tv di domenica 26 marzo. La partita tra Malta e Italia, con la vittoria della Nazionale guidata da Roberto Mancini, è stata seguita da oltre sei milioni di telespettatori, battendo così sonoramente la concorrenza Mediaset.

Lo show dei record, in onda su Canale 5 e condotto da Gerry Scotti, ha raggiunto a malapena due milioni di spettatori. Stabile, come sempre, su Rai Tre Che tempo che fa di Fabio Fazio, che ha avuto tra gli ospiti in collegamento il divo di Hollywood Ben Affleck.

Tutti gli ascolti tv della prima serata di domenica 26 marzo 2023:

Rai Uno, la partita Malta-Italia ha appassionato 6.468.000 spettatori con il 30.8% di share;

Canale 5, Lo show dei record è stato visto da 2.285.000 spettatori con il 14.5% di share;

Rai Due, Blue Boods è stato seguito prima da 993.000 (4.63%) e poi da 1.146.000 (5.49%);

Italia Uno, Le Iene presentano: Inside ha appassionato 920.000 spettatori (5.3%);

Rai Tre, Che tempo che fa ha convinto 2.133.000 persone (10.10%) nella prima parte, mentre Il Tavolo è stato seguito da 1.692.000 spettatori (12%);

Rete 4, Zona Bianca è stato seguito da 506.000 spettatori (3.5%);

La 7, Non è l’arena ha attirato 867.000 spettatori (5.9%);

Tv 8, Made in Italy è stato seguito da 390.000 spettatori (2%);

Nove, Cambio Moglie ha raggiunto 171.000 persone (1.1%).

Ascolti tv domenica 26 marzo 2023: preserale e access prime time

Rai Uno, L’Eredità ha ottenuto 2.702.000 telespettatori (20.3%) nella prima parte e 3.757.000 nella seconda (24%);

Canale 5: Avanti un altro Story ha raccolto 1.995.000 spettatori (15.7%) nella prima parte e 3.003.000 spettatori (19.8) nella seconda;

Canale 5, Paperissima Sprint ha fatto ridere da 2.983.000 persone (14.10%);

Italia Uno, CSI è stato visto da 510.000 telespettatori (3%);

Rete 4, Controcorrente ha raggiunto 750.000 spettatori nella prima parte del programma (3.7%) mentre nella seconda ne ha ottenuti 653.000 (3.1%);

La 7, In onda ha guadagnato 877.000 spettatori (4.10%);

Tv 8, 4 Ristoranti ha interessato 479.000 spettatori con il 2.3% di share;

Nove, Little Big Italy è stato visto da 412.000 spettatori (2.1%).

Ascolti tv domenica 26 marzo 2023: il pomeriggio

Testa a testa nel pomeriggio tra Domenica In di Mara Venier e Terra Amara, la soap turca di Canale 5. Risale, rispetto alla settimana precedente, Verissimo di Silvia Toffanin che ha battuto Da noi…a ruota libera di Francesca Fialdini.

Rai Uno: Domenica In ha registrato 2.629.000 spettatori nella prima parte (20.6%), 2.208.000 spettatori nella seconda (18.7%) e 1.899.000 (16.9%) nella terza;

Rai Uno: Da noi a ruota libera ha ottenuto 1.727.000 (14.6%);

Rai Tre: Killimangiaro ha convinto 992.000 spettatori (8.5%) nella prima parte e 1.282.000 nella seconda (10.4%);

Canale 5: Beautiful ha appassionato 2.199.000 spettatori (16.72%);

Terra Amara ha registrato 2.347.000 spettatori (19.16%);

Canale 5: Verissimo è stato visto da 2.214.000 spettatori (19.6%) nella prima parte e 2.298.000 nella seconda (19.10%).

Ascolti tv domenica 26 marzo 2023: la mattina