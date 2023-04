Dati buoni ma non entusiasmanti sia per Resta con Me sia per la finale del Grande Fratello Vip 7. La fiction di Rai Uno ha chiuso con oltre 3.78 milioni di utenti e uno share al 20.6% (numeri simili a sette giorni fa); il reality di Canale Cinque ha coinvolto 2.87 milioni di spettatori e ha avuto il 24% di share (dunque ha mantenuto dati in linea con le precedenti puntate senza fare il botto).

Emorragia di utenti invece per Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino. Il programma di Rai Due è passato da 1.484.000 spettatori della scorsa settimana a 1.093.000 utenti di ieri. Una fuga dalla trasmissione di circa 400mila utenti. Benissimo il ritorno di Report su Rai Tre: il programma ha raggiunto quasi 1.6 milioni di utenti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 3 aprile 2023:

Rai Uno – Resta con me ha appassionato 3.781.000 spettatori (20.6%);

Canale 5 – GF Vip 7 ha avuto 2.871.000 spettatori (24%);

Rai Due – Stasera Tutto è Possibile ha coinvolto 1.093.000 spettatori (6.9%);

Italia Uno – Freedom – Oltre il confine ha avuto un ascolto medio di 814.000 spettatori (4.8%);

Rai Tre – Report ha convinto 1.591.000 persone (8.2%);

Rete Quattro – Quarta Repubblica ha raggiunto 682.000 spettatori (4.4%);

La7 – Bad Company – Protocollo Praga ha interessato 504.000 spettatori (2.7%);

TV8 – Free Guy – Eroe Per Gioco ha fatto compagnia a 274.000 spettatori (1.5%);

Nove – Si Accettano Miracoli ha catturato 379.000 spettatori (2%).

Ascolti tv lunedì 3 aprile 2023: preserale e access prime time

Striscia la Notizia con la coppia Gerry Scotty – Michelle Hunziker bene (oltre i 4 milioni) ma senza exploit. Male Stasera Italia che è finito sotto il 4% nella prima parte e sotto il 3% nella seconda.

Rai Uno: Soliti Ignoti hanno totalizzato 4.636.000 spettatori (21.5%);

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 4.279.000 spettatori (20.8%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 4.099.000 persone (19%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.879.000 spettatori (22.9%) nella prima parte e nella seconda da 4.127.000 spettatori (25.7%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 2.171.000 telespettatori (18.5%) e poi 3.437.000 utenti (22.4%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 795.000 spettatori (3.8%) e 601.000 spettatori nella seconda (2.8%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.374.000 spettatori (6.5%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.664.000 spettatori (7.7%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.546.000 spettatori (7.1%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 190.000 spettatori (1.6%) nella prima parte e 346.000 spettatori (2.3%) nella seconda.

Ascolti tv lunedì 3 aprile 2023: il pomeriggio

Boom di Terra amara e Uomini e Donne.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.531.000 spettatori (14.9%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.751.000 spettatori (20.8%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.056.000 spettatori (21.6%);

Rai Due: Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 478.000 spettatori (5.5%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.578.000 telespettatori (21.5%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.855.000 spettatori (24%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto un netto di 2.961.000 spettatori (29.1%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha convinto 1.740.000 spettatori (20.7%);

Canale 5: Il daytime del GF Vip ha appassionato 1.564.000 spettatori (19.1%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.282.000 spettatori (15.2%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.636.000 spettatori (17.1%);

Ascolti tv della mattina di lunedì 3 aprile 2023