By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 27 marzo 2023

Resta con Me ha avuto quasi 3.9 milioni di utenti (19.95% di share) battendo la semifinale del Grande Fratello Vip che ha ottenuto oltre 2.8 milioni di spettatori (20.7%). Come al solito la lievitazione dello share del reality di Canale Cinque è dovuta alla diretta monster che si protrae fino a notte fonda. Stasera tutto è possibile ha raggiunto quasi 1.5 milioni di utenti (8.8%), confermandosi una garanzia per Rai Due. Bene anche Presadiretta su Rai Tre: 1.2 milioni di spettatori (6%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 27 marzo 2023:

Rai Uno – Resta con me ha appassionato 3.864.000 spettatori (19.95%);

Canale 5 – GF Vip 7 ha avuto 2.857.000 spettatori (20.7%);

Rai Due – Stasera Tutto è Possibile ha coinvolto 1.484.000 spettatori (8.8%);

Italia Uno – Freedom – Oltre il confine ha avuto un ascolto medio di 881.000 spettatori (5%);

Rai Tre – Presadiretta ha convinto 1.213.000 persone (6%);

Rete Quattro – Quarta Repubblica ha raggiunto 793.000 spettatori (4.9%);

La7 – Rain Man – L’uomo della pioggia ha interessato 608.000 spettatori (3.2%);

TV8 – Il match Irlanda – Francia ha fatto compagnia a 642.000 spettatori (2.9%);

Nove – Little Big Italy ha catturato 483.000 spettatori (2.3%).

Ascolti tv lunedì 27 marzo 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Soliti Ignoti hanno totalizzato 4.998.000 spettatori (22.2%);

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 4.665.000 spettatori (22.1%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 4.081.000 persone (18.2%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.985.000 spettatori (23.5%) nella prima parte e nella seconda da 4.213.000 spettatori (26.3%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 2.031.000 telespettatori (17.4%) e poi 3.414.000 utenti (22.3%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 1.009.000 spettatori (4.7%) e 846.000 spettatori nella seconda (3.7%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.369.000 spettatori (6.4%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.653.000 spettatori (7.3%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.621.000 spettatori (7.2%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 192.000 spettatori (1.5%) nella prima parte e 314.000 spettatori (2%) nella seconda.

Ascolti tv lunedì 27 marzo 2023: il pomeriggio

Uomini e Donne sfonda il muro dei 3 milioni di utenti ed ancora una volta è il programma più visto del pomeriggio televisivo italiano

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.612.000 spettatori (15.2%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.710.000 spettatori (19.5%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.155.000 spettatori (21.6%);

Rai Due: Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 482.000 spettatori (5.4%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.582.000 telespettatori (20.2%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.852.000 spettatori (23.4%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto un netto di 3.011.000 spettatori (28.9%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha convinto 2.012.000 spettatori (22.2%);

Canale 5: Il daytime del GF Vip ha appassionato 1.631.000 spettatori (19.3%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.398.000 spettatori (16.8%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.743.000 spettatori (17.5%);

Ascolti tv della mattina di lunedì 27 marzo 2023