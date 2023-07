Ascolti tv ieri: Raul Gardini, Bold Pilot, Tim Summer. Chi ha vinto

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 23 luglio 2023

Prime time amaro per le ammiraglie. La delusione più cocente è per Rai Uno. Da Raul Gardini (1.48 milioni di utenti– 11.6% di share) ci si aspettava molto di più. La docu-fiction con Fabrizio Bentivoglio invece fa registrare numeri simili a Bold Pilot (1.43 mln – 12%) in onda su Canale Cinque. Brilla il Tim Summer Hits su Rai Due (1.27 mln – 11%). Nessun altr programma del palinsesto oltre il milione di utenti.

Tutti gli ascolti tv della prima serata di domenica 23 luglio 2023:

Rai Uno: Raul Gardini ha appassionato 1.484.000 spettatori con il 11.6% di share;

Canale 5: Bold Pilot – La leggenda di un campione è stato visto da 1.428.000 spettatori (12%);

Rai Due: TIM Summer Hits è stato seguito da 1.275.000 spettatori (11%);

Italia Uno: Fbi Most Wanted ha appassionato 928.000 spettatori (7.1%);

Rai Tre: Le ragazze (replica) ha convinto 588.000 persone (4.9%);

Rete 4: Vacanze ai Caraibi – Il film di Natale è stato seguito da 461.000 spettatori (3.8%);

La 7: Yellowstone ha attirato 165.000 spettatori (1.7%);

Tv8: Italia’s Got Talent Best Of è stato visto da 347.000 telespettatori (2.9%);

Nove: Little Big Italy ha raggiunto 296.000 persone (2.3%).

Ascolti tv domenica 23 luglio 2023: preserale e access prime time

Techetechetè e Reazione a Catena dominano e staccano Paperissima Sprint e Caduta Libera.

Rai Uno: Techetechetè ha intrattenuto 2.675.000 utenti (20.1%);

Canale 5: Paperissima Sprint ha fatto ridere 2.145.000 persone (16.1%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha ottenuto 2.010.000 telespettatori (20%) nella prima parte e 2.785.000 nella seconda (25.2%);

Canale 5: Caduta Libera ha raccolto 1.148.000 spettatori (11.9%) nella prima parte e 1.624.000 spettatori (15%) nella seconda.

Rete4: Controcorrente Estate ha radunato 503.000 utenti (3.9%) nella prima parte e 572.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte;

La7: In Onda Estate ha avuto 740.000 spettatori (5.6%).

Ascolti tv domenica 23 luglio 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Il meglio di Domenica In ha registrato un netto di 1.201.000 utenti (10.9% di share);

Rai Uno: Top Dieci ha avuto 1.351.000 utenti (14.5%);

Canale 5: Arca di Noè ha intrattenuto 2.313.000 spettatori (19.4%);

Canale 5: Beautiful ha appassionato 2.254.000 spettatori (19.3%);

Canale 5: Terra Amara ha registrato 2.321.000 spettatori (20.6%);

Canale 5: Un altro domani ha ottenuto 1.243.000 spettatori (12.3%).

Canale 5: Con l’aiuto del cielo – Elli e Clement ha interessato 875.000 spettatori (9.5%).

Ascolti tv 23 luglio 2023: la mattina