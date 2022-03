Ascolti tv ieri: Rai1 sprofonda, Più forti del destino non convince. Tutti i dati

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 9 marzo 2022

Lo Speciale Porta a Porta su Rai Uno raccoglie soltanto 1.5 milioni di utenti, arrestandosi all’8.7% di share. Risultato piuttosto deludente anche per Più forti del destino su Canale Cinque che interessa 2.7 milioni di spettatori e raggiunge il 13.5% di share. Bene Federica Sciarelli con Chi l’ha Visto? che intercetta 1.8 milioni di utenti e risulta essere il secondo programma più seguito del prime time. Dati “tiepidi” per Le Iene che ha avuto l’attenzione di 1.4 milioni di persone (9.2%) e ha battuto per poco Un’ora sola vi vorrei (1.3 milioni di utenti e 5.9% di share).

Di seguito tutti i dati della prima serata:

Rai Uno: Speciale Porta a Porta ha raccolto 1.496.000 spettatori (8.7%).

Rai Due: Un’Ora Sola Vi Vorrei – Booster Edition ha conquistato 1.292.000 spettatori (5.9%).

Rai Tre: Chi l’ha Visto? ha catturato l’attenzione di 1.833.000 spettatori (9.6%).

Canale Cinque: Più forti del destino ha convinto 2.702.000 spettatori (13.5%).

Italia Uno: Le Iene ha intrattenuto 1.393.000 spettatori (9.2%).

Rete Quattro: Controcorrente prima serata è stato visto da 739.000 spettatori (4.6%).

La7: Atlantide ha incollato innanzi al teleschermo 677.000 spettatori (4.6%).

Tv8: Bruno Barbieri – 4 Hotel ha raccolto 347.000 spettatori (1.5%).

Nove: Putin-Ultimo Zar ha convinto 272.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv mercoledì 9 marzo 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 4.567.000 spettatori (18.7%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.163.000 spettatori (17%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.045.000 spettatori (18.9%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.731.000 spettatori (23.8%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.812.000 spettatori (18%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 4.032.000 (20.7%).

Ascolti tv del pomeriggio di mercoledì 9 marzo 2022

Rai Uno: Oggi è un atro giorno ha ottenuto l’attenzione di 1.778.000 spettatori (14.3%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.929.000 spettatori (18%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.126.000 spettatori (16.7%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 336.000 spettatori (3%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.478.000 spettatori (17.3%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.352.000 spettatori (17.4%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.888.000 spettatori (24.4%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 1.868.000 spettatori (17.5%).

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 1.839.000 spettatori (17.4%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.610.000 spettatori (14.5%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.991.000 spettatori (15.6%).

Ascolti tv della mattina di mercoledì 9 marzo 2022