Ascolti tv ieri: Rai1 e Boss in incognito ok, d’Urso cede a Estate in Diretta

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda martedì 7 giugno 2022

Il match UEFA Nations League – Italia Vs Ungheria trasmesso da Rai Uno ha raccolto 6.4 milioni di utenti e uno share del 32.8%. Polverizzata la concorrenza: il secondo programma più visto del palinsesto è stato il film Eternal love (Canale Cinque) che ha conquistato 2 milioni di telespettatori (12.2%). Terzo posto per Boss in incognito (Rai Due), che ha fatto registrare un ascolto medio di 1.4 milioni di utenti (8%). Lo show timonato da Max Giusti, rispetto alla prima puntata, ha segnato un calo (sette giorni fa fu visto da 1.8 milioni di spettatori, share al 10.9%).

Sul fronte talk, parità per Cartabianca (Rai Tre) e DiMartedì (La7).

Di seguito tutti i dati del prime time:

Rai Uno – UEFA Nations League – Italia Vs Ungheria ha intrattenuto 6.406.000 spettatori e ha avuto il 32.8% di share;

Canale 5 – Eternal love ha intercettato 2.040.000 spettatori (12.2%);

Rai Due –Boss in incognito ha coinvolto 1.443.000 spettatori (8%).

Italia 1 –Un’estate ai Caraibi ha avuto un ascolto medio di 967.000 spettatori (5.6%);

Rai Tre – Cartabianca ha convinto 1.042.000 spettatori (6.5%);

Rete 4 – Il compagno Don Camillo ha raggiunto 865.000 spettatori (5.2%);

La7 – Di Martedì ha interessato 1.097.000 spettatori (6.7%);

TV8 – Matrimonio a quattro mani ha fatto compagnia a 285.000 spettatori (1.6%);

Nove –L’uomo che sussurrava ai cavalli ha catturato 290.000 spettatori (2.1%).

Ascolti tv martedì 7 giugno 2022: preserale e access prime time

Reazione a Catena fa registrare nuovamente dati monster.

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 2.528.000 spettatori (13%).

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 2.346.000 spettatori (23.2%) nella prima parte e ne ha avuti 3.663.000 (28.1%) nella seconda.

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 1.619.000 spettatori (16.7%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 2.403.000 (19.1%).

Ascolti tv martedì 7 giugno 2022: il pomeriggio

L’Estate in Diretta vince sul filo di lana la sfida contro Pomeriggio Cinque.

Rai Uno: Don Matteo ha interessato 886.000 spettatori (9.2%) nel primo episodio e ne ha convinti 1.034.000 (12.8%) nel secondo.

Rai Uno: Sei Sorelle ha raggiunto 1.025.000 spettatori (13.3%).

Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto 1.406.000 spettatori (17.3%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.376.000 spettatori (19.5%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.120.000 spettatori (19.8%).

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.755.000 spettatori (19.4%).

Canale 5: La striscia di 7 minuti de L’Isola dei Famosi ha raccolto 1.586.000 spettatori (20%).

Canale 5: Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.546.000spettatori (20.2%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.375.000 spettatori (16.9%).

Ascolti della mattina di martedì 7 giugno 2022