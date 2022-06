Ascolti tv ieri: Rai1 dilaga, Canale arranca, Sciarelli bene, De Filippi vola

By

Tutti i dati della prima serata e non solo: spettatori e share dei principali appuntamenti di mercoledì 1 giugno

Su Rai Uno, il match ‘Coppa dei Campioni: Italia – Argentina’ ha fatto il pieno di ascolti, conquistando 6.3 milioni di utenti e uno share pari al 33.5%. Staccatissimi tutti gli altri programmi del prime time. Su Canale Cinque, il film 7 ore per farti innamorare ha fatto registrare un tiepido 14.1% di share, venendo seguito da quasi 2.4 milioni di telespettatori. Bene Chi l’ha Visto?, su Rai Tre: Federica Sciarelli ha coinvolto 1.8 milioni di persone (11.2%).

Di seguito tutti i dati del prime time:

Rai Uno – Calci, Coppa dei Campioni: Italia Vs Argentina ha intrattenuto 6.293.000 spettatori e ha avuto il 33.5% di share;

Canale 5 – 7 ore per farti innamorare ha intercettato 2.374.000 spettatori (14.1%);

Rai Due – The Good Doctor ha coinvolto 957.000 spettatori (5%); The Resident ha invece avuto 814.000 spettatori (4.7%).

Italia 1 – Jurassic Park ha avuto un ascolto medio di 801.000 spettatori (4.8%);

Rai Tre – Chi l’ha visto? ha convinto 1.794.000 spettatori (11.2%);

Rete 4 – Controcorrente ha raggiunto 712.000 spettatori (5.1%);

La7 – Atlantide ha interessato 407.000 spettatori (2.9%);

TV8 – Quattro matrimoni in Italia ha fatto compagnia a 244.000 spettatori (1.5%);

Nove – The Imitation Game ha catturato 303.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv mercoledì 1 giugno 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: I soliti Ignoti – Il Ritorno non è andato in onda per fare spazio alla partita della nazionale.

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 2.737.000 spettatori (14.5%).

Rai Uno: il Concerto per la Festa della Repubblica 2022 ha ottenuto un ascolto medio di 1.223.000 spettatori (12.2%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 1.597.000 spettatori (18.6%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 2.629.000 (13%).

Ascolti tv mercoledì 1 giugno 2022: il pomeriggio

Uomini e Donne fa registrare nuovamente ascolti da capogiro.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.735.000 spettatori (16.6%).

Rai Uno: Sei Sorelle ha raggiunto 1.226.000 spettatori (16%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.590.000spettatori (21.3%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.530.000 spettatori (20.8%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.440.000 spettatori (21.5%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.830.000 spettatori (28.8%).

Canale 5: La striscia di 7 minuti de L’Isola dei Famosi ha raccolto 1.809.000 spettatori (24%).

Canale 5: Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.497.000 spettatori (20.7%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.248.000 spettatori (16.6%).

Ascolti della mattina di mercoledì 1 giugno 2022