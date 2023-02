By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 15 febbraio 2023

Il documentario ‘Pooh – Un Attimo Ancora’ proposto da Rai Uno ha appassionato quasi 2.6 milioni di utenti (14.1% di share). Dati di poco sufficienti ma non certo entusiasmanti. Più che buona invece la partenza della seconda stagione di Buongiorno Mamma, che ha permesso a Canale Cinque di conquistare agevolmente la prima serata, catturando l’attenzione di oltre 3.4 milioni di persone (21.2%). Il terzo programma più visto è stato il ‘sempreverde’ Chi l’ha visto? (Rai Tre), con 1.8 milioni di spettatori (10.7%). Buono (ma non ottimo) Mare Fuori, trasmesso su Rai Due e in grado di raggiungere 1.3 milioni di utenti (7.2%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 15 febbraio 2023:

Rai Uno – Pooh – Un Attimo Ancora ha avuto 2.575.000 spettatori (14.1%);

Canale 5 – Buongiorno Mamma 2 ha appassionato 3.458.000 spettatori (21.2%);

Rai Due – Mare Fuori è stato seguito da 1.291.000 persone (7.2%);

Italia Uno – La fredda luce del giorno ha ottenuto 1.052.000 spettatori (5.5%);

Rai Tre – Chi l’ha visto? ha totalizzato 1.808.000 spettatori (10.7%);

Rete 4 – Controcorrente ha raggiunto 504.000 spettatori (3.5%);

La 7 – Atlantide ha convinto 491.000 persone (3.5%);

Tv 8 – Name That Tune – Indovina la Canzone ha fatto compagnia a 400.000 persone (2.4%);

Nove – Al posto tuo è stato seguito da 255.000 spettatori (1.3%).

Ascolti tv mercoledì 15 febbraio 2023: preserale e access prime time

Avanti un altro in miglioramento ma sempre dietro a L’Eredità.

Rai Uno: I Soliti Ignoti totalizzano 4.701.000 spettatori (22.1%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.965.000 spettatori (18.8%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.370.000 spettatori (23.2%) nella prima parte mentre nella seconda 4.612.000 (26.1%);

Canale 5: Avanti un altro ha registrato 2.365.000 spettatori (17.4%) nella prima parte e ne ha avuti 3.771.000 (22.1%) nella seconda;

Rete Quattro: Stasera Italia ha avuto 928.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 887.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte;

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.484.000 spettatori (7%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.742.000 spettatori (8.2%);

LA7: Otto e Mezzo ha interessato 1.366.000 spettatori (6.4%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 295.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv mercoledì 15 febbraio 2023: il pomeriggio

Bella Ma’ vola al 7.2%.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.526.000 spettatori (15.2%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.712.000 spettatori (20.6%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.300.000 spettatori (21.2%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 616.000 spettatori (7.2%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.631.000 spettatori (21.1%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.754.000 spettatori (23%);

Canale Cinque: Uomini e Donne ha coinvolto 2.726.000 spettatori (27.6%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha interessato 1.648.000 spettatori (20%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.537.000 spettatori (18%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.259.000 spettatori (14.4%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.701.000 spettatori (15.7%).

Ascolti tv della mattina di mercoledì 15 febbraio 2023

Viva Rai2 al 18.5%, Fiorello boom.