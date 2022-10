Tale e Quale Show continua a vincere la sfida degli ascolti tv del venerdì sera. La terza puntata dell’edizione 2022 del programma di Carlo Conti è stata seguita da 3.635.000 spettatori con 22.24% di share. Niente da fare per la fiction di Canale 5 Viola come il mare. Di settimana in settimana Can Yaman e Francesca Chillemi stanno perdendo telespettatori: la nuova puntata ha appassionato solo 2.626.000 persone (15.63%). Nonostante questo Mediaset ha già confermato la seconda stagione della serie.

Di seguito tutti gli ascolti tv della prima serata di ieri:

Rai Uno – Tale e Quale Show: 3.635.000 spettatori e il 22.24% di share;

Canale 5 – Viola come il mare: 2.626.000 spettatori e il 15.63% di share;

Rai Due – S.W.A.T: 659.000 spettatori e il 3.4% di share;

Italia 1 – Rambo 3: 1.123.000 spettatori e il 6.1% di share;

Rai Tre –Qualunquemente: 558.000 spettatori e il 3.2% di share;

Rete 4 – Quarto grado: 1.063.000 spettatori e il 7.20% di share;

La7 – Propaganda Live: 919.000 spettatori e il 6.60% di share;

TV8 – Masterchef: 367.000 spettatori e il 2.2% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.283.000 spettatori e il 6.6% di share.

Ascolti tv venerdì 14 ottobre 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Beautiful: 2.497.000 spettatori (20.33%);

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.601.000 spettatori e il 26.05% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.640.000 spettatori e il 20.35% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.566.000 spettatori e il 16.03% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.800.000 spettatori e il 22.41% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.264.000 spettatori e il 16.41% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.816.000 spettatori e il 20% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.492.000 spettatori e il 16.56%;

Rai Uno – Reazione a Catena: 2.853.000 spettatori e il 23.41% di share nella prima parte e 4.201.000 (27.06%) nella seconda;

Canale 5 – Caduta Libera: prima 1.737.000 (15.54%) e poi 2.769.000 (18.62%);

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.088.000 (20.20%);

Canale 5 – Striscia la notizia: 3.383.000 (16.7%).

Ascolti della mattina di venerdì 14 ottobre 2022