Ascolti tv ieri: Noi, Scotti, Amici, Domenica In. Chi ha convinto e chi no

Ascolti tv e share del prime time di domenica 6 marzo 2022 – Noi, la nuova fiction in onda su Rai Uno, ha raggiunto quasi 4 milioni di utenti e uno share pari al 18.7%: un buon risultato anche se non strabiliante. La serie tv ha comunque vinto a mani basse la guerra degli ascolti in prima serata. Su Canale Cinque, altro esordio stagionale: Lo show dei record di Gerry Scotti ha raccolto 2.8 milioni di utenti e uno share del 16%, risultando il secondo programma più visto della serata. Numeri non entusiasmanti, ma considerando il problema di Canale Cinque relativo alla domenica sera (il Biscione le sta provando tutte ma continua a faticare), tutto sommato non sono dati da buttare.

Bene Fabio Fazio (11.1%), mentre Massimo Giletti, con Non è l’Arena, si ferma al 5% di share, continuando ad arrancare. Peggio di Giletti fa Zona Bianca, fermo al 4.1%.

Rai Uno: Noi ha raccolto 3.979.000 spettatori (18.7%).

Rai Due: The Rookie 4 – Il crollo ha conquistato 891.000 spettatori (3.6%), mentre CSI: Vegas – Freak Show ne ha intercettati 688.000 (3.6%).

Rai Tre: Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 2.745.000 spettatori (11.1%), e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.680.000 spettatori (9%).

Canale 5: Lo Show dei Record ha convinto 2.829.000 spettatori (16%).

Italia 1: The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo ha intrattenuto 965.000 spettatori (4.4%).

Rete 4: Zona Bianca è stato visto da 705.000 spettatori (4.1%).

La7: Non è l’Arena ha incollato innanzi al teleschermo 830.000 spettatori (5%).

Tv8: Gran Premio di Moto GP del Qatar ha raccolto 1.054.000 spettatori (4.3%).

Nove: Sei Giorni, Sette Notti ha convinto 292.000 spettatori (1.3%).

Ascolti del pomeriggio di domenica 6 marzo 2022

Domenica In in calo nella prima parte rispetto a sette giorni fa: ieri è stata seguita da 3 milioni di utenti, il 27 febbraio furono 3.4 milioni. Medesimo pubblico della scorsa settima, invece, per quel che riguarda la seconda parte del contenitore di Rai Uno. Anche Amici di Maria De Filippi perde ascolti, passando dai 3.4 milioni di spettatori delle scorsa domenica, ai 3.2 dell’ultima puntata andata in onda.

Rai Uno – Domenica In ha raccolto 3.072.000 spettatori (18.3%) nella prima parte e ne ha convinti 2.515.000 (16.3%) nella seconda.

Rai Uno – Da noi… a ruota libera ha avuto 2.315.000 spettatori (14.2%).

Canale Cinque: Amici è stato visto da 3.199.000 spettatori (19.9%).

Canale Cinque: Verissimo ha convinto 2.801.000 spettatori (18.5) nella prima parte e 2.641.000 spettatori (15.7%) nei Giri di Valzer.

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di domenica 6 marzo 2022