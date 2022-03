Ascolti tv ieri: Noi e Scotti in calo, Tatangelo male. Chi ha convinto e chi no

Ascolti tv e share del prime time di domenica 20 marzo 2022 – Noi, fiction proposta da Rai Uno, ha conquistato la prima serata ma continua a registrare cali d’ascolto: 3.3 milioni i telespettatori catturati e share al 15.8% In forte discesa anche Lo show dei record di Gerry Scotti su Canale Cinque che ha convinto 2.4 milioni di utenti, 13.2% di share (puntata d’esordio: 3.058.000 spettatori, 16.2%).

Che Tempo Che Fa, su Rai Tre, rileva un lievissimo calo rispetto a sette giorni fa. Non è l’Arena (La7), con Massimo Giletti che ha condotto dall’Ucraina, ha battuto ampiamente la concorrenza di Zona Bianca (Rete Quattro). Da segnalare il botto di Tv8 che con il GP del Bahrain ha avuto l’attenzione di 2.2 milioni di utenti, con uno share oltre il 10%.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: Noi ha raccolto 3.342.000 spettatori, pari al 15.8% di share.

Rai Due: The Rookie 4 ha conquistato 943.000 spettatori (3.9%), mentre CSI: Vegas ne ha intercettati 677.000 (2.9%).

Rai Tre: Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 2.455.000 spettatori (10.1%), e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.443.000 spettatori (7.9%).

Canale 5: Lo Show dei Record ha convinto 2.472.000 spettatori (13.2%).

Italia 1: Mission Impossible – Protocollo Fantasma ha intrattenuto 920.000 spettatori (4.5%).

Rete 4: Zona Bianca è stato visto da 682.000 spettatori (4.1%).

La7: Non è l’Arena ha incollato innanzi al teleschermo 1.090.000 spettatori (6.5%).

Tv8: F1 – GP Bahrain ha raccolto 2.241.000 spettatori (10.2%).

Nove: Stand Up – Comici in Prova ha convinto 227.000 spettatori (1%).

Ascolti del pomeriggio di domenica 20 marzo 2022

Esordio domenicale per Scene di un matrimonio di Anna Tatangelo, chiamata nell’impresa di non far rimpiangere Amici di Maria De Filippi. Lo show di Canale Cinque ha deluso intercettando solamente 1.6 milioni di utenti e facendo registrare uno share del 11.3%. Domenica In stabile, così come Da noi… A ruota libera che, ancora una volta, perde la sfida con Verissimo.

Rai Uno: Domenica In ha raccolto 2.890.000 spettatori (18.8%) nella prima parte e ne ha convinti 2.553.000 (17.6%) nella seconda.

Rai Uno: Da noi… a ruota libera ha avuto 2.221.000 spettatori (13.9%).

Canale Cinque: Scene da un matrimonio è stato visto da 1.670.000 spettatori (11.3%).

Canale Cinque: Una vita ha conquistato 1.647.000 spettatori (11.4%).

Canale Cinque: Verissimo ha convinto, nella prima parte dalle 16:29 alle 16:54 chiamata Pre Show, 2.393.000 spettatori (16.4%); nella seconda parte, dalle 16:54 alle 17:39, ne ha raccolti 2.669.000 (17.9%); nella terza parte, dalle 17:43 alle 18:39 chiamata Giri di Valzer, ne ha avuti 2.712.000 (16.6%).

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di domenica 20 marzo 2022