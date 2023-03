By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda giovedì 23 marzo 2023

Il match Italia-Inghilterra (Rai Uno) fa il pieno di ascolti, intercettando oltre 7.1 milioni di utenti e il 33.5% di share. Più che triplicato il film Cambio tutto (Canale 5), fermo a 2.2 milioni di persone (12.3%). Da segnalare Quello che veramente importa (Rai Due) e Dritto e Rovescio (Rete Quattro), entrambi sopra la soglia del milione di spettatori. Nessun altro programma della tv generalista è stato in grado di sfondare il muro del milione di utenti raggiunti.

Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti tv del prime time di giovedì 23 marzo 2023:

Rai Uno – Italia Inghilterra ha appassionato 7.151.000 spettatori (33.5%)

Canale 5 – Cambio tutto è stato seguito da una media di 2.252.000 spettatori (12.3%);

Rai Due – Quello che veramente importa ha totalizzato 1.090.000 persone (5.8%);

Italia Uno – Il cacciatore e la regina di ghiaccio ha appassionato 892.000 spettatori (4.7%);

Rai Tre – Splendida cornice è stato visto da 890.000 spettatori (4.6%);

Rete 4 – Dritto e rovescio ha raggiunto 1.080.000 spettatori (7.7%);

La 7 – Piazzapulita ha convinto 741.000 persone (5.4%);

Nove –Faking It – Bugie o Verità? ha ottenuto 353.000 persone (1.8%);

Tv8 – 4 Hotel è stato seguito da 304.000 spettatori (1.9%);

Sky Uno – Pechino Express è stata la scelta di…

Ascolti tv giovedì 23 marzo 2023: preserale e access prime time

L’Eredità sempre abbondantemente sopra ad Avanti un altro di Paolo Bonolis.

Canale 5: Striscia la Notizia ha convinto 3.312.000 spettatori (15%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.154.000 spettatori (24.3%) nella prima parte e nella seconda da 4.506.000 (27.3%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 2.025.000 telespettatori (16.7%) e poi 3.265.000 utenti (20.5%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 871.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e ne ha avuti 899.000 (4%) nella seconda parte.

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.267.000 spettatori (5.9%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.559.000 spettatori (7%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.203.000 spettatori (5.4%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato prima 187.000 spettatori (1.5%) e poi 282.000 (1.8%).

Ascolti tv giovedì 23 marzo 2023: il pomeriggio

Calo non indifferente per La Vita in Diretta che scende sotto i 2 milioni di utenti. Cala anche Barbara d’Urso con Pomeriggio Cinque che raccoglie 1.4 milioni di persone. Exploit, l’ennesimo. di Maria De Filippi: Uomini e Donne vola oltre il 30% di share e ottiene dati monster.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.451.000 spettatori (15.4%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.617.000 persone (20%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.884.000 spettatori (20.3%);

Rai Due: Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 571.000 utenti (7%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.485.000 telespettatori (20.8%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.697.000 spettatori (24.2%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto un netto di 2.827.000 spettatori (30.5%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha appassionato 1.874.000 spettatori (23%);

Canale 5: Il daytime del GF Vip ha appassionato 1.557.000 spettatori (20%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.249.000 spettatori (16%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.440.000 spettatori (15.8%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 23 marzo 2023