Ascolti tv ieri: Morgane, Milan e Le Iene. Top e flop, tutti i dati

Canale 5 ha vinto la sfida degli ascolti tv di martedì 11 ottobre. La partita di Champions League tra Milan e Chelsea, finita con una sconfitta per i rossoneri, è stata seguita da 4.165.000 spettatori con il 20.15% di share. Calo per la serie tv Morgane:Detective Geniale, che non è andato oltre 2.384.000 (15.50%). Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, si è difeso bene, racimolando 1.354.000 persone (9.90%).

Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti tv del prime time di lunedì 10 ottobre 2022:

Rai Uno – Morgane: Detective Geniale 2 è stato visto da 2.3849.000 spettatori (15.50%);

Canale5 – Milan-Chelsea è stata seguita da 4.165.000 telespettatori (20.15%);

Rai Due – Jumanjii, The next stop ha convinto 722.000 spettatori (3.8%);

Italia 1 – Le Iene ha totalizzato 1.354.000 persone (9.90%);

Rete 4 – Fuori dal coro ha convinto 786.000 telespettatori (5.4%);

Rai Tre – Cartabianca ha registrato 903.000 (5.30%)

La 7 – DiMartedì ha conquistato 1.277.000 (7.40%)

Tv 8 – Pechino Express ha interessato 604.000 (3.30%)

Da segnalare il buon risultato di Primo Appuntamento su Real Time. Flavio Montrucchio ha segnato un nuovo record, raggiungendo i 500mila spettatori nonostante la variegata offerta televisiva.

Ascolti tv martedì 11 ottobre 2022: preserale e access prime time

I Soliti Ignoti sempre davanti a Striscia la Notizia, così come Reazione a Catena ha battuto per l’ennesima volta Caduta Libera.

Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato seguito da 4.332.000 spettatori (19.94%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.602.000 spettatori (17.2%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 2.987.000 spettatori (22.89%) nella prima parte e ne ha avuti 4.249.000 (25.58%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 2.106.000 (17.38%) nella prima parte e ne ha avuti 3.156.000 (19.75%) nella seconda.

Ascolti tv martedì 11 ottobre 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.492.000 spettatori (15.14%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.738.000 spettatori (21.12%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.901.000 spettatori (19.7%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.555.000 spettatori (20.87%);

Canale 5: Una Vita ha coinvolto 2.186.000 spettatori (18.73%);

Canale 5: Uomini e Donne ha raccolto 2.571.000 spettatori (26.22%);

Canale 5: La striscia quotidiana di Amici ha avuto 1.892.000 spettatori (23.04%) e il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.557.000 spettatori (19.39%);

Canale 5: Un altro domani ha conquistato 1.207.000 persone (14.88%);

Canale 5: Pomeriggio 5 è stato seguito da 1.510.000 spettatori (15.44%).

