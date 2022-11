By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 28 novembre 2022

I Mondiali (Rai Uno) continuano a fare incetta di ascolti: il match Portogallo vs Uruguay, vinto 2 a 0 dai lusitani, è stato seguito da 6.5 milioni di utenti (share al 29.1%). A seguire Il Circolo dei Mondiali che ha raggiunto 1.908.000 persone (10.2%), migliorando di parecchio rispetto alle precedenti puntate.

Il Grande Fratello Vip (Canale Cinque), che di fatto è iniziato subito dopo la partita della Coppa del Mondo, ha mantenuto il proprio pubblico ma non ha sfondato a differenza di alcune previsioni che ritenevano che, non avendo una forte controprogrammazione, avrebbe spiccato il volo. Questi i numeri: 2.8 milioni di spettatori (22.8% di share). Dunque per il reality medesimi dati di 7 giorni fa, un buon risultato.

Bene anche Report (Rai Tre) che ha convinto 1.9 milioni di utenti. Rispetto alla scorsa settimana 300mila spettatori in meno; i numeri restano comunque più che soddisfacenti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 28 novembre 2022:

Rai Uno – Mondiali di Calcio Portogallo-Uruguay ha appassionato 6.493.000 spettatori (19.1%). A seguire, dalle 22.18 alle 23.32, Il Circolo dei Mondiali ha avuto 1.908.000 spettatori (10.2%);

Canale Cinque – GF Vip 7 ha avuto 2.811.000 spettatori (22.8%);

Rai Due – Il ritorno dell’eroe ha coinvolto 1.027.000 spettatori (5.2%);

Italia Uno –Bastille Day – Il colpo del secolo ha avuto un ascolto medio di 1.275.000 spettatori (6.3%);

Rai Tre – Report ha convinto 1.909.000 persone (10.2%);

Rete Quattro – Quarta Repubblica ha raggiunto 827.000 spettatori (5.7%);

La7 – Grey’s Anatomy ha interessato 390.000 spettatori (2.1%);

TV8 – Gomorra – La Serie ha fatto compagnia a 474.000 spettatori (2.5%);

Nove – Tutti lo vogliamo ha catturato 313.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv lunedì 28 novembre 2022: preserale e access prime time

Prosegue il leggero miglioramento di Lingo di Caterina Balivo (La7) che arriva all’1.6% di share. Nonostante ciò si è sempre innanzi a numeri da flop.

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.176.000 spettatori (18.3%);

Rai Uno: L’Eredità – Il Meglio delle Ghigliottine ha raccolto 2.859.000 spettatori (16.9%);

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 2.569.000 spettatori (17.2%) nella prima parte e ne ha avuti 3.946.000 (22.3%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 895.000 spettatori (4%) nella prima parte e 960.000 spettatori (4.2%), nella seconda parte;

Rai3 Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.369.000 spettatori (6.1%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.688.000 spettatori (7.4%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.526.000 spettatori (6.6%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 239.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv lunedì 28 novembre 2022: il pomeriggio

Vola Barbara d’Urso (quasi 2.3 milioni di utenti raggiunti) senza la concorrenza de La Vita in Diretta che ha lasciato spazio ai Mondiali (Brasile-Svizzera) i quali hanno proiettato lo share di Rai Uno al 28%.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno + (per il periodo dei Mondiali) ha interessato 1.746.000 spettatori (16%);

Rai Uno: L’incontro dei Mondiali di Calcio Brasile-Svizzera ha raggiunto 3.518.000 spettatori (28%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 755.000 spettatori (7.9%);

Rai Due – il match Corea del Sud-Ghana ha registrato un netto di 1.829.000 spettatori (15,6%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.549.000 spettatori (19.2%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.278.000 spettatori (18%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto 2.734.000 spettatori (24.1%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.741.000 spettatori (18.6%), quello di Amici ne ha avuti 1.950.000 (20.7%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.507.000 spettatori (14.2%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 2.290.000 spettatori (17.7%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 28 novembre 2022

Storie Italiane e Mattino Cinque appaiati.