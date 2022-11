Ascolti tv ieri: Mondiali boom, male Canale5, tracollo Balivo, Belve discreto

Il match dei Mondiali tra Francia e Australia (Rai Uno) ‘sfonda’, raggiungendo quasi 5.5 milioni di utenti (24.8%). Share in picchiata, invece, per l’ammiraglia della tv di stato quando è cominciato Il Circolo dei Mondiali, con soli 1.35 milioni di persone coinvolte (8.2%). Non parte bene anche la fiction Con l’aiuto del cielo (Canale Cinque) che ha fatto compagnia a 2.2 milioni di spettatori (12.9%): numeri per nulla entusiasmanti. Le Iene (Italia Uno) garanzia: oltre 1.3 milioni di utenti (10.5%). Il Collegio (Rai Due) continua a non brillare: poco più di 1 milione di spettatori (6.3%).

La sfida dei talk viene vinta per l’ennesima volta da DiMartedì (La7), che ha battuto Cartabianca (Rai Tre) e Fuori dal Coro (Rete Quattro). Da segnalare un altro flop di Caterina Balivo su Tv8: Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? ha convinto soltanto 218mila utenti (1.3%), facendo addirittura peggio dell’esordio da incubo di una settimana fa (268.000 spettatori e il 1.5% di share). In seconda serata, Belve (Rai Due) ha conquistato 329.000 utenti, un discreto 5% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 22 novembre 2022:

Rai Uno – Mondiali di Calcio Francia-Australia ha appassionato 5.478.000 spettatori (24.8%). A seguire, Il Circolo dei Mondiali ha avuto 1.358.000 spettatori (8.2%);

Canale Cinque – Con l’aiuto del cielo ha avuto 2.196.000 spettatori (12.9%);

Rai Due – Il Collegio 7 ha coinvolto 1.034.000 spettatori (6.3%);

Italia Uno –Le iene ha avuto un ascolto medio di 1.318.000 spettatori (10.5%);

Rai Tre – Cartabianca ha convinto 1.035.000 persone (6.3%);

Rete Quattro – Fuori dal coro ha raggiunto 963.000 spettatori (6.8%);

La7 – DiMartedì ha interessato 1.389.000 spettatori (8.3%);

TV8 – Chi vuole Sposare mia Mamma o mio Papà? ha avuto 218.000 spettatori (1.3%);

Nove – Trappola in fonda al mare ha catturato 360.000 spettatori (2.1%);

Real Time – Primo Appuntamento (1.9%).

Ascolti tv martedì 22 novembre 2022: preserale e access prime time

In leggera crescita Lingo (La7) che arriva all’1.4% di share.

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.878.000 spettatori (17.2%);

Rai Uno: L’Eredità – Sfida Mondiale ha raccolto 3.028.000 spettatori (19.2%);

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 2.453.000 spettatori (15.3%) nella prima parte e ne ha avuti 3.770.000 (20.8%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 1.005.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 1.122.000 spettatori (5%), nella seconda parte;

Rai3 Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.500.000 spettatori (6.8%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.741.000 spettatori (7.7%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.848.000 spettatori (8.2%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 255.000 spettatori (1.4%).

Ascolti tv martedì 22 novembre 2022: il pomeriggio

Bene i Mondiali su Rai Due.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno + (per il periodo dei Mondiali) ha interessato 1.838.000 spettatori (15.1%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha intrattenuto 2.023.000 spettatori (19%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.477.000 spettatori (18.9%);

Rai Due: Danimarca-Tunisia, Mondiali Qatar 2022, ha registrato un netto di 1.899.000 telespettatori (15%); a seguire il match Messico-Polonia un netto di 2.788.000 (20.5%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.511.000 spettatori (17.5%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.414.000 spettatori (17.6%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto 2.802.000 spettatori (23.1%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.694.000 spettatori (15.7%), quello di Amici ne ha avuti 1.881.000 (17.7%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.375.000 spettatori (12%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.946.000 spettatori (14%).

Ascolti tv della mattina di martedì 22 novembre 2022

Boom Rai Due con la partita dell’Argentina.