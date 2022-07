Ascolti tv ieri: Mina Settembre strapazza Room. Tutti i dati e i dettagli

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 3 luglio 2022

Mina Settembre, in replica su Rai Uno, strapazza tutti gli altri programmi e si impone con il 17.4% di share, intercettando 2.5 milioni di utenti. Dati persino in crescita rispetto a sette giorni fa, quando ne conquistò 2.3. Praticamente doppiato Room, film proposto da Canale Cinque, che non ha nemmeno superato la soglia del 10% di share (9.4%), coinvolgendo 1.2 milioni di spettatori. Lone e Lone Star su Rai Due è il terzo programma più visto della serata. Stabile su Rai Tre Alle falde del Kilimangiaro, con quasi 800mila utenti. L’ennesima riproposizione di Perfetti sconosciuti (Rete Quattro) ha convinto 650mila persone.

Di seguito tutti i dati del prime time:

Rai Uno – Mina Settembre – Amare è lottare (Replica) ha avuto l’attenzione di 2.473.000 spettatori e il 17.4% di share.

Canale Cinque – Room ha raccolto 1.253.000 spettatori (9.4%).

Rai Due – 9-1-1 arriva a 936.000 spettatori (6.3%); 9-1-1 Lone Star ha ottenuto 855.000 spettatori (6.1%).

Italia Uno – Supereroe per caso ha coinvolto 792.000 spettatori (5.5%).

Rai Tre – Alle falde del Kilimangiaro ha raggiunto una platea di 796.000 spettatori (5.7%).

Rete Quattro – Perfetti sconosciuti ha conquistato 650.000 spettatori (4.6%).

La7 – Non è l’Arena in replica ha registrato 653.000 spettatori (4.4%) nella prima parte di circa mezz’ora e 453.000 utenti (5.4%) nella seconda parte.

TV8 – Italia’s Got Talent 2022 – Best of ha avuto un ascolto medio di 490.000 spettatori (3.6%).

Nove – Only Fun Comico Show ha convinto 299.000 spettatori (2.1% ).

Ascolti tv domenica 3 luglio 2022: preserale e access prime time

Crollo delle repliche di Avanti un altro mentre Reazione a catena, inarrestabile, prosegue il suo percorso.

Rai Uno: Techetechete’ ha coinvolto 2.872.000 spettatori (19.4%).

Canale Cinque: Paperissima Sprint Estate ha interessato una media di 1.804.000 spettatori (12.2%).

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 2.347.000 spettatori (21.3%) nella prima parte e ne ha avuti 3.192.000 (25.8%) nella seconda.

Canale Cinque: Avanti il primo ha registrato 946.000 spettatori (8.9%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 1.362.000 (11.2%).

Ascolti tv della mattina di domenica 3 luglio 2022

Rai Uno: Linea Blu ha coinvolto 290.000 spettatori (10.2%); Weekly ne ha avuti 769.000 (17.2%).

Rai Uno: il Tg1 delle 8 ha avuto 660.000 spettatori (17%).

Rai Uno: Paesi che Vai… ha interessato 832.000 spettatori (16.9%).

Rai Uno: A Sua Immagine è stato seguito da 842.000 spettatori (15.6%) nella prima parte e ne ha avuti 1.669.000 (21.6) nella seconda.

Rai Uno: la Santa Messa ha raccolto 1.317.000 spettatori (21.4%).

Canale Cinque: Tg5 Mattina ha avuto 1.024.000 spettatori (24.8%).

Canale Cinque: Viaggi del Cuore ha intrattenuto 582.000 spettatori (12.7%).

Canale Cinque: la Santa Messa ha intercettato 754.000 spettatori (14.6%).

Ascolti tv del pomeriggio di domenica 3 luglio 2022