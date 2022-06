Ascolti tv ieri: Mina Settembre e Tornare a vincere senza storia, tutti i dati

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 26 giugno 2022

Mina Settembre su Rai Uno ha vinto a mani basse la prima serata facendo siglare quasi 2.3 milioni di spettatori e uno share pari al 16.4%. Dati più che eccellenti considerando che la fiction è stata proposta in replica. Non spicca il volo e ottiene numeri sotto la sufficienza il film trasmesso da Canale Cinque, Tornare a vincere, che ha raccolto 1.5 milioni di utenti (11.1%). Terzo posto per 9-1-1 Lone Star, su Rai Due, che ha avuto oltre 900mila utenti (6.2%).

Medaglia di legno per il talk di Rete Quattro, Zona Bianca, che ha interessato circa 900mila persone (8.3%), seguito da Una Notte da Leoni Tre (850mila utenti, 6.2%) e da Alle falde del Kilimangiaro (750mila spettatori, 5.5%).

Di seguito tutti i dati del prime time:

Rai Uno – Mina Settembre – Amare è lottare (Replica) ha avuto l’attenzione di 2.277.000 spettatori e il 16.4% di share.

Canale 5 – Tornare a vincere ha raccolto 1.505.000 spettatori (11.1%).

Rai Due – 9-1-1 arriva a 680.000 spettatori (4.7%); 9-1-1 Lone Star ha ottenuto 922.000 spettatori (6.2%); The Blacklist ne ha avuti 403.000 (3.2%).

Italia 1 – Una Notte da Leoni 3 ha coinvolto 856.000 spettatori (6.2%).

Rai Tre – Alle falde del Kilimangiaro ha raggiunto una platea di 750.000 spettatori (5.5%).

Rete 4 – Zona Bianca ha conquistato 892.000 spettatori (8.3%).

La7 – In onda ha registrato 682.000 spettatori (4.7%) mentre Speciale TgLa7 – Ballottaggi Elettorali ha siglato 608.000 spettatori (8.3%).

TV8 – Italia’s Got Talent 2022 – Best of ha avuto un ascolto medio di 363.000 spettatori (2.7%).

Nove – Only Fun Comico Show ha convinto 232.000 spettatori (1.7% ).

Ascolti tv domenica 26 giugno 2022: preserale e access prime time

Paperissima Sprint Estate si avvicina a Techetechete’. Reazione a Catena, come al solito, a valanga.

Rai Uno: Techetechete’ ha coinvolto 2.576.000 spettatori (18.3%).

Canale Cinque: Paperissima Sprint Estate ha interessato una media di 2.472.000 spettatori (17%).

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 2.279.000 spettatori (23.1%) nella prima parte e ne ha avuti 3.286.000 (28%) nella seconda.

Canale Cinque: Avanti il primo ha registrato 1.141.000 spettatori (12%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 1.698.000 (14.9%).

Ascolti tv della mattina e del pomeriggio di domenica 26 giugno 2022