Ascolti tv ieri: Mina Settembre e Bonolis, chi ha vinto. Fazio cala, Venier ok

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 29 maggio 2022

Mina Settembre, in replica su Rai Uno, ha conquistato la prima serata intercettando 2.9 milioni di utenti e uno share pari al 16.7%. Cresce di circa 200mila utenti rispetto alla scorsa settimana Avanti un altro… pure di sera: lo show proposto da Canale Cinque con protagonista Paolo Bonolis ha avuto l’attenzione di 2.1 milioni di spettatori (13.1% di share). Trattasi di numeri non entusiasmanti.

Che Tempo Che Fa, su Rai Tre, chiude la stagione in calo, non riuscendo a sfondare per poco il muro dei 2 milioni di utenti (10.4% di share).

Sul fronte talk show, Non è l’Arena di Massimo Giletti (La7) ha avuto la meglio su Zona Bianca (Rete Quattro).

Rai Uno – Mina Settembre in replica ha intrattenuto 2.901.000 telespettatori con il 16.7% di share

Rai Due – The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.004.000 spettatori (5.3%). Il film Passeggero 23 ha raccolto 809.000 spettatori (4.9%).

Rai Tre – Che tempo che fa ha tenuto compagnia a 1.954.000 telespettatori (10.4%) mentre e Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha raccolto 1.419.000 spettatori (10.6%). Canale 5 – Avanti un altro… pure di sera ha appassionato 2.120.000 spettatori (13.1%)

Italia 1 – Il Cavaliere Oscuro è stato seguito da 935.000 spettatori (6.1%)

Rete 4 – Zona Bianca ha totalizzato 586.000 telespettatori (4.4%)

La 7 – Non è l’Arena ha registrato 723.000 persone (5.3%)

Tv 8 – I delitti del BarLume – Tana libera tutti ha avuto l’attenzione di 296.000 spettatori (1.7%)

Nove – La mia vita è uno zoo ha raggranellato 256.000 utenti (1.6%)

Ascolti tv domenica 29 maggio 2022: access prime time e preserale

Rai 1: Soliti Ignoti ha ottenuto una media di 4.357.000 spettatori (23.4%).

Canale 5: Paperissima Sprint ha intrattenuto 2.794.000 spettatori (15%).

Rai 1: L’Eredità ha totalizzato nella prima parte 2.496.000 con il 19.1% mentre nella seconda parte 3.459.000 con il 23.1%.

Canale 5: Avanti un altro in replica ha ottenuto prima 1.645.000 con il 12.9% e poi 2.540.000 con il 17.2%

Ascolti tv del pomeriggio di domenica 29 maggio 2022

