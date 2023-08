Ascolti tv ieri: Michelle Hunziker vs Studio Battaglia, chi ha vinto

By

Ha conquistato la prima serata di giovedì 10 agosto la puntata in replica di Michelle Impossible & Friends. C’è da dire che rispetto alla scorsa settimana, il programma di Michelle Hunziker su Canale 5 ha recuperato altri telespettatori. Intanto, su Rai 1 le repliche della fiction Studio Battaglia hanno perso nei dati auditel, ma di poco. Non c’è confronto con i risultati ottenuti con la prima messa in onda degli episodi, quando registrava più di 4 milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo. Le repliche, si sa, raramente riescono a raggiungere questi risultati.

Di seguito tutti i dati degli ascolti relativi al prime time di giovedì 10 agosto 2023:

Rai Uno – Studio Battaglia ha ottenuto una media di 1.319.000 spettatori (11.04%);

Canale 5 – Michelle Impossibile & Friends in replica ha tenuto compagnia a 1.522.000 spettatori (14.31%);

Rai Due – Squadra Speciale Cobra 11 ha totalizzato una media di 614.000 spettatori (4.99%);

Italia 1 – Chicago Fire ha tenuto compagnia a 1.046.000 spettatori (8.22%);

Rai Tre – La grande opera dell’Arena di Verona: Il Barbiere di Siviglia ha ottenuto una media di 473.000 spettatori (4.25%);

Rete 4 – La battaglia di Hacksaw Ridge ha tenuto compagnia a 630.000 spettatori (5.76%);

La7 – Il Treno è stato seguito da 534.000 spettatori (4.62%);

Tv8 – Vulcano: Los Angeles 1997 è stato visto da 279.000 spettatori (2.3%);

Nove – Il contadino cerca moglie ha intrattenuto 310.000 spettatori (3%).

Ascolti tv giovedì 10 agosto 2023: preserale e access prime time

Rai Uno – Techetechetè ha intrattenuto 2.889.000 spettatori (20.39%);

Canale 5 – Paperissima Sprint Estate è stato seguito da 1.919.000 spettatori (13.50%);

Rai Due – TG2 Post Estate ha ottenuto una media di 721.000 spettatori (5.09%);

Rai Uno – Reazione a catena ha tenuto compagnia a 2.028.000 spettatori (23.39%);

Canale 5 – The Wall ha intrattenuto 1.042.000 spettatori (13.02%);

Rete 4 – Controcorrente Estate è stato seguito da 647.000 spettatori (4.70%);

Giovedì 10 agosto 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Rai Uno – Don Matteo ha intrattenuto 1.182.000 spettatori (11.87%) nella prima parte e 1.033.000 spettatori (13.17%) nella seconda;

Rai Uno – Sei Sorelle ha totalizzato una media di 666.000 spettatori (9.56%);

Rai Uno – Estate in diretta è stato seguito da 1.062.000 spettatori (15.69%) nella prima parte e 1.361.000 spettatori (18.80%) nella seconda;

Canale 5 – Beautiful è stato visto da 2.289.000 spettatori (20.80%);

Canale 5 – Terra Amara ha ottenuto una media di 2.454.000 spettatori (23.54%);

Canale 5 – La Promessa è stato visto da 1.889.000 spettatori (22.17%);

Canale 5 – My Home My Destiny ha tenuto compagnia a 1.429.000 spettatori (19.79%);

Canale 5 – Un altro domani ha intrattenuto 915.000 spettatori (13.13%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 10 agosto 2023