Ascolti tv ieri, Mary Poppins sfida il GF Vip: chi ha vinto, tutti i dati

Gli spettatori e lo share della giornata di lunedì 3 gennaio 2022, con la nuova sfida per Alfonso Signorini contro Rai Uno

Gli ascolti tv di ieri lunedì 3 gennaio 2022 hanno svelato come è andata la prima puntata dell’anno del Grande Fratello Vip 6. La sfida era contro Il Ritorno di Mary Poppins su Rai Uno, ma anche contro Report, ormai uno dei punti di forza di Rai Tre. Da lunedì prossimo Rai Uno schiererà di nuovo le fiction, ma finora il GF Vip ha dimostrato di non soffrire particolarmente le fiction. Pubblici diversi e orari di chiusura diversi. Nonostante le sconfitte, alcune anche sonore – vedi Blanca -, il reality show di Alfonso Signorini ha portato a casa spesso dei risultati soddisfacenti per Mediaset, il lunedì sera almeno. Cosa sarà successo ieri sera? Di seguito gli ascolti tv di ieri relativi alla prima serata:

Rai Uno – Il Ritorno di Mary Poppins: 3.856.000 spettatori e il 18.1% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip 6: 3.322.000 spettatori e il 21.1% di share;

Rai Due – Delitti in Paradiso: 1.382.000 spettatori e il 6% di share;

Rai Tre – Report: 1.676.000 spettatori e il 7.5% di share;

Rete 4 – Il Marchese del Grillo: 1.065.000 spettatori e il 5.3% di share;

Italia 1 – Top Gun: 1.376.000 spettatori e il 6.2% di share;

La7 – Atantide Files JFK Un Caso Ancora Aperto: 377.000 spettatori e il 2.2% di share;

TV8 – Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo: 337.000 spettatori e l’1.6% di share;

Nove – Little Big Italy: 275.000 spettatori e l’1.2% di share.

Ascolti tv lunedì 3 gennaio 2021: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – GF Vip Daytime: 1.804.000 spettatori e il 14.4% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 2.047.000 spettatori e il 14.7% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 2.095.000 spettatori e il 16.7% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.727.000 spettatori e il 13% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.537.000 spettatori e il 16.7% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.640.000 spettatori e l’11.6% di share nella prima parte; 1.945.000 spettatori e il 12.6% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 4.985.000 spettatori e il 24% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.256.000 spettatori e il 16.1% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 5.428.000 spettatori e il 22% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.651.000 spettatori e il 6.7% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.887.000 spettatori e il 15.8% di share.

Ascolti della mattina di lunedì 3 gennaio 2021