Ascolti tv ieri: Mara Venier fa il botto e distrugge Maria e Silvia

Spettatori e share dei principali appuntamenti in televisione della giornata di domenica 12 febbraio 2023: tutti i dati

Ascolti tv boom per Mara Venier grazie al Festival di Sanremo 2023. La puntata in onda il 12 febbraio, con ospiti quasi tutti gli artisti in gara alla kermesse musicale (Anna Oxa ha declinato l’invito), ha fatto il botto nel pomeriggio arrivando ad appassionare quasi cinque milioni e mezzo di telespettatori.

Battuto Amici di Maria De Filippi, che non ha raggiunto i soliti tre milioni di spettatori. Evidente il crollo di Verissimo di Silvia Toffanin, seguito nella prima parte solo da 2.100.000 spettatori (16% di share) mentre nella seconda parte ha ottenuto 1.941.000 (13.8).

Da segnalare in prima serata ancora un successo per Le indagini di Lolita Lobosco 2: il finale di stagione ha totalizzato quasi il 30% di share. In lavorazione la terza stagione, sempre con protagonista Luisa Ranieri.

Tutti gli ascolti tv della prima serata:

Rai Uno – Le indagini di Lolita Lobosco 2: 5.307.000 spettatori e il 28.9% di share;

Canale 5 – Famiglia all’improvviso: 1.506.000 spettatori e l’8.2% di share;

Rai Due – NCIS LA+Blue Bloods: 803.000 (3.9%)+671.000 (3.4%);

Italia 1 – Fast & Furious: Hobbs & Shaw: 924.000 spettatori e il 5.3% di share;

Rai Tre – Che tempo che fa: prima parte 2.554.000 (12.4%) mentre nella seconda parte 1.638.000 (11.1%);

Rete 4 – Zona Bianca: 706.000 spettatori e il 4.4% di share;

La7 – Non è l’Arena: 864.000 spettatori e il 6.1% di share;

TV8 – 4 Hotel: 468.000 spettatori e il 2.8% di share;

Nove – Terribilmente Divagante: 169.000 spettatori e l’0.9% di share.

Ascolti tv domenica 12 febbraio 2023: il pomeriggio e il preserale

Rai Uno – Domenica In: per la presentazione 4.571.000 (30.7%), prima parte 5.367.000 (38.3%), seconda parte 4.685.000 (35.8%), terza e ultima parte 4.258.000 (30.4%);

Canale 5 – Amici: 2.671.000 spettatori e il 19.3% di share;

Canale 5 – Verissimo: 2.100.000 spettatori (16%) nella prima parte mentre nella seconda 1.941.000 (13.8%);

Rai Uno – L’Eredità: 4.075.000 spettatori e il 25.5% di share nella prima parte e 4.919.000 e il 27.6% nella seconda;

Canale 5 – Avanti un altro! Story: prima 2.813.000 spettatori (17.3%) e poi 3.596.000 (19.7%);

Rai Uno – Dietro Festival: 5.484.000 spettatori con il 26.10% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 3.094.000 spettatori e il 14.6% di share.

