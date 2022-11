By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 6 novembre 2022

Sfida all’ultimo colpo di share tra Domenica In e Amici di Maria De Filippi. Il talent show ha vinto la gara degli ascolti del pomeriggio ma di poco: a seguire la puntata del pomeridiano solo 2.662.000 telespettatori con il 21.02% di share. Si è difesa bene Mara Venier che, complici ospiti di un certo livello come Paolo Bonolis e Monica Bellucci, ha registrato nella prima parte 2.700.000 (20.10%) e poi 2.416.000 (20.70%).

Boom per Silvia Toffanin: il suo Verissimo ha ottenuto prima 2.511.000 persone (21.02%), poi 2.567.000 (19.22%). In prima serata ha vinto ancora una volta Mina Settembre: la fiction con Serena Rossi è stata seguita da oltre 5milioni di telespettatori. Ottimo risultato anche per Che tempo che fa: Fabio Fazio può contare ogni settimana su più di due milioni di fedelissimi.

Di seguito tutto gli ascolti tv al prime time di domenica 6 novembre 2022:

Rai Uno – Mina Settembre 2: 5.076.000 spettatori e il 28.08% di share;

Canale 5 – Il richiamo della foresta: 1.777.000 spettatori e il 9.6% di share;

Rai Due – NCIS Los Angeles: 808.000 spettatori e il 4.1 di share; Bull: 570.000 spettatori e il 3% di share;

Italia 1 – Le Iene presentano: Inside: 1.009.000 spettatori e il 5.5% di share;

Rai Tre – Che Tempo Che Fa: 2.157.000 persone (10.90%);

Rete 4 – Zona Bianca: 660.000 spettatori e il 4.7% di share;

La7 – Non è l’Arena: 701.000 spettatori e il 5% di share;

TV8 – Cani sciolti: 270.000 spettatori e 1.5% di share;

Nove – Il Contadino cerca Moglie: 332.000 spettatori e l’1.8% di share.

Ascolti tv domenica 6 novembre 2022: preserale e access prime time

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.932.000 spettatori e il 24.99% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.653.000 spettatori e il 13.43% di share.

Rai Uno – L’Eredità: 2.975.000 spettatori (19.9%) nella prima parte e 4.121.000 utenti (24.08%) nella seconda;

Canale 5 – Caduta Libera in replica: 2.774.000 spettatori (19.14%) nella prima parte e 3.260.000 utenti (19.32%) nella seconda.

Ascolti tv domenica 6 novembre 2022: il pomeriggio e il preserale

Rai Uno – Domenica In: 2.700.000 spettatori e il 20.10% di share nella prima parte; 2.416.000 spettatori e il 20.7% di share nella seconda parte; 2.104.000 spettatori e il 17.9% di share nell’ultima parte;

Canale 5 – Verissimo: 2.511.000 spettatori e il 21.02% di share nella prima parte; 2.567.000 spettatori e il 19.22% di share nella seconda parte;

Rai Uno – Da Noi a Ruota Libera: 1.918.000 spettatori e il 14.75% di share.

Ascolti della mattina di domenica 6 novembre 2022