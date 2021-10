Ascolti tv ieri: Luce nei tuoi occhi tiepido, Sciarelli bene, flop Honolulu

By

Come sono andati gli ascolti di ieri? Nella prima serata di mercoledì 13 ottobre 2021, ha portato a casa la vittoria Luce dei tuoi occhi. La nuova fiction di Canale 5 con Anna Valle e Giuseppe Zeno è riuscita a conquistare più di 3 milioni di telespettatori. Nonostante ciò, resta comunque in una posizione tiepida, anche perché non ha incontrato rivali ‘potenti’. Dall’altra parte, su Rai 1 il film Tutta un’altra vita ha sfiorato la ‘vittoria’ di questa prima serata. Ecco nel dettaglio tutti i dati registrati ieri.

Rai 1 – Tutta un’altra vita ha tenuto compagnia a 2.920.000 spettatori con il 13.8% di share.

Canale5 – Luce dei tuoi Occhi ha conquistato 3.050.000 spettatori con uno share del 15.6%.

Rai2 – L’Ispettore Coliandro 8 ha ottentuo una media di 1.751.000 spettatori (8%).

Italia1 – Honolulu ha interessato 850.000 spettatori con il 4.5%.

Rai3 – Chi l’ha Visto? ha raccolto 1.900.000 spettatori con il 9.6%.

Rete 4 – Zona Bianca ha conquistato 696.000 spettatori (4.3%).

La7 – Non è L’Arena ha registrato la presenza di 902.000 spettatori con il 5.5%.

Tv8 X Factor segna 617.000 spettatori (3%).

Ascolti tv mercoledì 13 ottobre: Access Prime Time e preserale

Rai1 – Soliti Ignoti – Il Ritorno ha giocato insieme a4.610.000 spettatori con il 18.9%.

Canale5 – Striscia la Notizia ha intrattenuto 4.223.000 spettatori con il 17.3%.

Rai 1 – L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 2.816.000 spettatori con il 19.5%, mentre L’Eredità 4.344.000 spettatori con il 23.2%.

Canale5 – Caduta Libera! Inizia la Sfida ha interessato 2.189.000 spettatori (15.8%), mentre Caduta Libera! 3.469.000 spettatori (19.3%).

Ascolti del pomeriggio di mercoledì 13 ottobre 2021

Rai1 – Oggi è un altro Giorno ha intrattenuto 1.618.000 spettatori (13.6%).

Rai 1 – Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.804.000 spettatori (17.7%).

Rai 1 – La Vita in Diretta ha conquistato una media di 1.690.000 spettatori (17%) nella presentazione e 1.989.000 spettatori (17.8%) nella seconda parte.

Canale 5 – Beautiful ha tenuto compagnia a 2.509.000 spettatori (18.5%).

Canale 5 – Una Vita ha raccolto 2.515.000 spettatori (19.4%).

Canale 5 – Uomini e Donne ha segnato 2.620.000 spettatori con il 23.5%.

Canale 5 – Amici ha intrattenuto 2.094.000 spettatori (21%).

Canale 5 – La striscia quotidiana del Grande Fratello Vip è stata vistada 1.935.000 spettatori (20.1%).

Canale 5 – Love is in the Air ha totalizzato la presenza di 1.839.000 spettatori (18.6%).

Rai 2 – Detto fatto ha tenuto compagnia a 303.000 spettatori con il 3.1% di share.

Ascolti della mattina di mercoledì 13 ottobre 2021