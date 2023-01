Ancora una vittoria in prima serata per Le indagini di Lolita Lobosco 2. La fiction con Luisa Ranieri ha vinto la sfida degli ascolti tv, appassionando ben 5.073.000 telespettatori con il 27.7% di share. Una certezza per Rai Uno anche la Domenica In di Mara Venier, che ha dato spazio al Festival di Sanremo, in partenza la prossima settimana. Il programma è stato seguito da oltre due milioni e mezzo di spettatori.

Può sorridere pure Mediaset: se i risultati della prima serata restano disastrosi (gli ultimi film della domenica non hanno raggiunto neppure i due milioni di telespettatori) lo stesso non si può dire per il pomeriggio grazie a Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Amici è stato seguito da oltre tre milioni di spettatori mentre le interviste di Verissimo hanno ottenuto il 21.89% di share.

Tutti gli ascolti tv della prima serata:

Rai Uno – Le indagini di Lolita Lobosco 2: 5.073.000 spettatori e il 27.7% di share;

Canale 5 – È per il tuo bene: 1.842.000 spettatori e il 9.47% di share;

Rai Due – NCIS LA+Blue Bloods: 829.000 (4%)+802.000 (4%);

Italia 1 – The Legend of Tarzan: 1.159.000 spettatori e il 6.03% di share;

Rai Tre – Che tempo che fa: prima parte 2.221.000 (10.7%) mentre nella seconda parte 1.241.000 (8.2%);

Rete 4 – Zona Bianca: 646.000 spettatori e il 4.3% di share;

La7 – Non è l’Arena: 996.000 spettatori e il 6.76% di share;

TV8 – 4 Hotel: 475.000 spettatori e il 2.7% di share;

Nove – Only Best: Comic Show: 283.000 spettatori e l’1.5% di share.

Ascolti tv domenica 29 gennaio 2023: il pomeriggio e il preserale

Rai Uno – Domenica In: 2.778.000 spettatori (19.86%) nella prima parte, 2.662.000 (21.6%) nella seconda mentre nella terza è stato seguito da 2.480.000 persone (19.62%);

Canale 5 – Amici: 3.089.000 spettatori e il 23.21% di share;

Canale 5 – Verissimo: 2.753.000 spettatori e il 21.89% di share nella prima parte mentre nella seconda ha registrato 2.864.000 spettatori e il 20% di share;

Rai Uno – Da noi…a ruota libera: 2.208.000 spettatori e il 15.82% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 3.492.000 spettatori e il 21.4% di share nella prima parte e 4.604.000 e il 25.10% nella seconda;

Canale 5 – Avanti un altro! Story: prima 2.732.000 spettatori (17.2%) e poi 3.455.000 (19.1%);

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.973.000 spettatori e il 23.9% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.995.000 spettatori e il 14.4% di share.

Ascolti della mattina di domenica 29 gennaio 2023