Spettatori e share dei principali appuntamenti in televisione della giornata di domenica 22 gennaio 2023: tutti i dati

Le indagini di Lolita Lobosco 2 continua a vincere la sfida degli ascolti tv della domenica sera. La terza puntata, in onda il 22 gennaio, ha appassionato 5.277.000 telespettatori con il 27.70% di share. Un ottimo risultato ma leggermente in calo rispetto alla settimana precedente, quando la fiction ha raggiunto 5.288.000 spettatori (28.2%).

Nel pomeriggio boom per Domenica In che, grazie al blocco su Gina Lollobrigida, ha raggiunto 3.091.000 spettatori (20.50%). Non basta però a battere Amici di Maria De Filippi, che è stato seguito da 3.428.000 telespettatori e il 23.30% di share.

Sempre bene Verissimo di Silvia Toffanin che ha avuto ancora una volta la meglio su Da noi…a ruota libera di Francesca Fialdini raggiungendo il 20.40% di share. Tra le interviste più interessanti quella a Giancarlo Magalli, che è tornato in tv dopo un anno per raccontare la sua malattia.

Tutti gli ascolti tv della prima serata:

Rai Uno – Le indagini di Lolita Lobosco 2: 5.277.000 spettatori e il 27.7% di share;

Canale 5 – Thor Ragnarok: 1.713.000 spettatori e il 9% di share;

Rai Due – NCIS+Fire Country: 896.000 (4.2%)+481.000 (2.4%);

Italia 1 – Il ricco, il povero e il maggiordomo: 1.087.000 spettatori e il 5.5% di share;

Rai Tre – Che tempo che fa: prima parte 2.268.000 (10.8%) mentre nella seconda parte 1.294.000 (8.2%);

Rete 4 – Zona Bianca: 642.000 spettatori e il 4.3% di share;

La7 – Non è l’Arena: 1.252.000 spettatori e l’8.3% di share;

TV8 – 4 Hotel: 412.000 spettatori e il 2.4% di share;

Nove – Only Best, Comic Show: 280.000 spettatori e l’1.4% di share.

Ascolti tv domenica 22 gennaio 2023: il pomeriggio e il preserale

Rai Uno – Domenica In: 3.091.000 spettatori (20.5%) nella prima parte, 2.714.000 (20.13%) nella seconda mentre nella terza è stato seguito da 2.762.000 persone (20.42%);

Canale 5 – Amici: 3.428.000 spettatori e il 23.3% di share;

Canale 5 – Verissimo: 2.748.000 spettatori e il 20.4% di share nella prima parte mentre nella seconda ha registrato 2.846.000 spettatori e il 19.10% di share;

Rai Uno – Da noi…a ruota libera: 2.186.000 spettatori e il 15.08% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 3.570.000 spettatori e il 21.37% di share nella prima parte e 4.733.000 e il 25.21% nella seconda;

Canale 5 – Avanti un altro: prima 2.836.000 spettatori (17.6%) e poi 3.548.000 (19.2%);

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.961.000 spettatori e il 23.6% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 3.162.000 spettatori e il 15% di share.

Ascolti della mattina di domenica 22 gennaio 2023