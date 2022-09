Ascolti tv ieri: l’esordio tiepido del GF Vip 7, Tg1 stacca Verissimo

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 19 settembre 2022

Esordio sufficiente ma non entusiasmante per il GF Vip 7 (Canale Cinque) che ha raccolto 2.6 milioni di utenti e uno share pari al 21.3%. In termini di ascolti assoluti ha fatto meglio la replica de Le indagini di Lolita Lobosco (Rai Uno), che ha coinvolto 3.4 milioni di spettatori (20.4%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 19 settembre 2022:

Rai Uno – Le indagini di Lolita Lobosco ha intercettato 3.374.000 spettatori e ha avuto il 20.4% di share;

Canale Cinque – Grande Fratello Vip 7 ha avuto 2.636.000 spettatori (21.3%);

Rai Due – I Mercenari ha coinvolto 407.000 spettatori (4.3%);

Italia Uno – Taken 3 – L’ora della verità ha avuto un ascolto medio di 1.312.000 spettatori (7.4%);

Rete Quattro – Quarta Repubblica ha raggiunto 850.000 spettatori (6.1%);

Rai Tre – Elezioni Politiche 2022 ha convinto 457.000 persone (2.2%);

La7 – Atlantide ha interessato 778.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio e 389.000 spettatori (6.2%) nel secondo.

TV8 – Gomorra – La Serie ha fatto compagnia a 290.000 spettatori (1.6%);

Nove – Little Big Italy ha catturato 468.000 spettatori (2.5%).

Ascolti tv lunedì 19 settembre 2022: preserale e access prime time

I Soliti Ignoti e Reazione a catena volano oltre i 4 milioni di telespettatori. Per Lingo di Caterina Balivo ancora numeri disastrosi.

Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato seguito da 4.377.000 spettatori (21.2%);

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 3.590.000 spettatori (17.4%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 3.122.000 spettatori (27.4%) nella prima parte e ne ha avuti 4.230.000 (27.9%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 1.558.000 spettatori (14.9%) nella prima parte e ne ha avuti 2.618.000 (18.1%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 981.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 993.000 spettatori (4.8%), nella seconda parte;

La7: Lingo ha raccolto 126.000 spettatori (0.9%).

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.630.000 spettatori (7.9%).

Ascolti tv lunedì 19 settembre 2022: il pomeriggio

I Funerali della Regina hanno avuto una larga fetta di pubblico: lo speciale del TG1 (33.5%) ha battuto nettamente Verissimo – The Queen addio alla Regina (21.5%). Diaco, con Bella Ma’, ottiene di nuovo dati da flop.

Rai Uno: dalle 10:30 alle 15:01, TG1: Elisabetta II L’Addio ha avuto 3.383.000 spettatori (33.5%);

Rai Uno: Oggi è un Altro Giorno ha interessato 2.484.000 spettatori (26.4%).

Rai Uno: TG1: Elisabetta II L’Addio ha informato 2.897.000 (33.0%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.920.000 spettatori (30.3%);

Rai Due: Bella – Ma’ ha avuto 231.000 spettatori (2.6%);

Canale 5: dalle 11 alle 14.39, Verissimo: The Queen Addio alla Regina ha raggiunto 2.287.000 spettatori (21.51%);

Canale 5: Speciale TG5 – L’Ultimo Abbraccio ha conquistato 1.740.000 spettatori (19.9%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha intercettato 1.404.000 spettatori (15.6%), nella prima parte ‘Addio Elisabetta’, e 1.411.000 spettatori (14.8%) nella seconda parte ‘Elezioni Politiche’.

Ascolti tv della mattina di lunedì 19 settembre 2022

Rai Uno – Uno Mattina è visto da 893.000 spettatori (21.2%);

Rai Uno – Storie italiane ha conquistato 1.097.000 spettatori (25%) nella prima parte e ne ha convinti (%);

Rai Uno – È sempre mezzogiorno ha intercettato spettatori (%);

Canale5 – Mattino Cinque: prima parte 1.073.000 spettatori(24.6%), seconda parte 1.045.000 spettatori (23.5%).

Rai Due – I Fatti Vostri ha avuto 304.000 spettatori (4.2%), nella prima parte, e 622.000 spettatori (5.9%), nella seconda parte.

Focus sull’esordio del GF Vip 7

Il Grande Fratello Vip 7 ha avuto 2.636.000 spettatori (21.3%), numeri in calo rispetto agli esordi delle scorse edizioni.