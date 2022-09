Ascolti tv ieri: la Nazionale domina, Matano surclassa d’Urso

Non ce n’è stato per nessuno ieri sera: gli ascolti tv del 23 settembre 2022 hanno assegnato una vittoria netta della prima serata alla partita di calcio tra Italia e Inghilterra. La Nazionale è scesa in campo per la Nations League e ha portato a casa una vittoria. Sugli altri canali sono andati in onda film e talk, ma si sono tutti fermati sotto o intorno al 10%. Nell’arco della giornata, invece, c’è stata una vittoria schiacciante de La Vita in Diretta nel pomeriggio, mentre vanno meglio Mattino Cinque e Uomini e Donne. Di seguito gli ascolti tv di ieri, a partire dalla prima serata:

Rai Uno – Italia-Inghilterra: 6.140.000 spettatori e il 30.9% di share;

Canale 5 – Nessuno come noi: 1.914.000 spettatori e il 10.4% di share;

Rai Due – Un’estate a Mykonos: 1.149.000 spettatori e il 6.1% di share;

Italia 1 – The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo: 1.237.000 spettatori e il 7.3% di share;

Rai Tre – Agorà – Speciale Elezioni 2022: 343.000 spettatori e l’1.8% di share;

Rete 4 – Zona Bianca: 904.000 spettatori e il 5.5% di share;

La7 – L’Ultima Parola: 709.000 spettatori e il 4.5% di share;

TV8 – Un amore di testimone: 255.000 spettatori e l’1.4% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.038.000 spettatori e il 5.5% di share.

Ascolti tv venerdì 23 settembre 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.403.000 spettatori e il 24.5% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.674.000 spettatori e il 21.2% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.504.000 spettatori e il 15.3% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.617.000 spettatori e il 20.5% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.280.000 spettatori e il 17.8% di share;

Rai Due – Bella Mà: 227.000 spettatori e il 2.7% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.382.000 spettatori e il 19.4% di share nella presentazione, poi 1.959.000 spettatori e il 23.7% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.133.000 spettatori e il 15.3% di share nella prima parte; 1.315.000 spettatori e il 15.3% di share nella seconda parte;

Rai Uno – Reazione a Catena: 4.099.000 spettatori e il 28.1% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 2.475.000 spettatori e il 17.7% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: non in onda;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.352.000 spettatori e il 6.6% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.521.000 spettatori e il 12.4% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 23 settembre 2022