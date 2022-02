Ascolti tv ieri, la finale di Sanremo 2022 è un trionfo: dati e confronti

Gli ascolti tv della finale di Sanremo 2022 erano dei dati attesissimi. Il terzo festival di Amadeus si è rivelato un vero successo, tutti hanno visto Sanremo – è un tutti relativo, ovviamente – ed è stato un appuntamento anche per i più giovani. Il Sanremo di Amadeus piace a grandi e piccoli, ma soprattutto piacciono le canzoni che lui sceglie per la gara. Il conduttore ha retto il palco in questa edizione anche senza il suo Ciuri, Fiorello non ha sorpreso il pubblico nell’ultima serata ed è apparso sul palco solo nella serata di apertura. Amadeus ha dimostrato che il festival e il successo appartengono a lui, e non solo a Fiore, con i dati delle cinque serate.

Veniamo agli ascolti tv di ieri 5 febbraio: la finale di Sanremo 2022 è stata seguita da 13.380.000 con uno share del 64.9%. La prima parte, fino a mezzanotte circa, è stata seguita da 15.660.000 spettatori con il 62.05%; la seconda parte invece ha tenuto incollati 10.153.000 spettatori con il 72.09%.

Numeri che non si vedevano dal 2000, quando Fabio Fazio concluse il suo festival con 15.223.000 spettatori e uno share del 65.47%. Come è stato detto e ridetto, erano altri tempi: nulla togliere a Fazio e alla gara di quell’anno, ma nel 2022 registrare un dato simile non è per niente scontato. Va ricordato comunque che lo stesso Amadeus aveva superato, di poco, il 60% nel 2020. Nella sua prima edizione infatti aveva concluso con 11.477.000 e 60.60% di share. L’anno scorso invece erano 10.715.000 e 53.50% di share. Anche Pippo Baudo aveva superato questa percentuale nel 2002 con 13.397.000 e il 62.66%. Il record è ancora nelle mani dello stesso Baudo che nel 1995 ha registrato il 75% di share.

Torniamo agli ascolti tv di sabato 5 febbraio 2022, questi quelli della prima serata:

Rai Uno – 72° Festival di Sanremo: 13.380.000 spettatori e il 64.9% di share;

Canale 5 – Matrimonio a Parigi: 1.344.000 spettatori e il 5.18% di share;

Rai Due – Il lato oscuro della mia matrigna: 550.000 spettatori e il 2.03% di share;

Italia 1 – Il viaggio di Arlo: 848.000 spettatori e il 3.17% di share;

Rai Tre – La truffa dei Logan: 435.000 spettatori e l’1.63% di share;

Rete 4 – 007 – Il mondo non basta: 399.000 spettatori e l’1.61% di share;

La7 – Apocalypse Now Redux: 184.000 spettatori e lo 0.82% di share;

TV8 – Paura in volo: 206.000 spettatori e lo 0.79% di share;

Nove – Casamonica – Le Mani su Roma: 365.000 spettatori e l’1.5% di share.

Ascolti tv sabato 5 febbraio 2022: il pomeriggio e il preserale

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 2.255.000 spettatori e il 13.25% di share;

Rai Uno – Tg1: Funerali Monica Vitti: 1.866.000 spettatori e il 12.63% di share;

Canale 5 – Beautiful: 2.538.000 spettatori e il 14.25% di share;

Canale 5 – Una Vita: 2.447.000 spettatori e il 16.09% di share;

Rai Uno – ItaliaSì!: 1.752.000 spettatori e il 12.82% di share nella prima parte; 2.601.000 spettatori e il 16.65% di share nella seconda parte;

Canale 5 – Verissimo: 2.249.000 spettatori e il 16.71% di share nella prima parte; 2.253.000 spettatori e il 14.38% di share nella seconda parte

Rai Uno – L’Eredità: 4.676.000 spettatori e il 22.89% di share;

Canale 5 – Avanti un altro: 3.550.000 spettatori e il 17.61% di share;

Rai Uno – PrimaFestival: 9.800.000 spettatori e il 40.4% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 2.404.000 spettatori e il 9.17% di share.

Ascolti della mattina di sabato 5 febbraio 2022