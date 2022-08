Ascolti Tv ieri: La Dama Velata contro Canale 5, chi ha vinto

La replica de La Dama Velata conquista la prima serata di domenica 31 luglio 2022. La serie con Miriam Leone e Lino Guanciale, andata in onda nel 2015 per la prima volta, ha coinvolto oltre 2.1 milioni di telespettatori, sfiorando il 16% di share. Battuto a mani basse Canale 5, che con la prima TV di The Crossing – Oltre il Confine non riesce a raggiungere la doppia cifra di share. In ribasso Rai Due, che con 9-1-1 non riesce a superare il milione, a differenza della scorsa settimana, e Le Iene su Italia 1 (8,33 %).

Di seguito tutti i dati del prime time:

Rai Uno – La Dama Velata ha avuto l’attenzione di 2.156.000 spettatori e il 15,98 % di share.

Canale Cinque – The Crossing – Oltre il Confine ha raccolto 1.150.000 spettatori (9,07 %).

Rai Due – 9-1-1 ha raggiunto 948.000 spettatori (7 %); 9-1-1 Lone Star ha ottenuto 815.000 spettatori (6,1 %).

Italia Uno – : Le Iene presentano: Il Giallo di Ponza ha coinvolto 737.000 spettatori (8,33 %).

Rai Tre – Kilimangiaro Estate ha raggiunto una platea di 764.000 spettatori (6,1 %).

Rete Quattro – Vacanze ai Caraibi ha conquistato 673.000 spettatori (5,4 %).

La7 – Miss Marple ha registrato 290.000 spettatori (2,9 %).

TV8 – Italia’s Got Talent – Best of ha avuto un ascolto medio di 408.000 spettatori (3,3%).

Nove – Terrybilmente divagante ha convinto 432.000 spettatori (3,5%)

Ascolti tv domenica 31 luglio 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: Techetechete’ ha avuto 2.667.000 spettatori (19,7 %).

Canale Cinque: Paperissima Sprint Estate ha interessato una media di 1,896.000 spettatori (14 %).

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 1.760.000 spettatori (17 %) nella prima parte e ne ha avuti 2.523.000 (22 %) nella seconda.

Canale Cinque: Avanti il primo ha registrato 961.000 spettatori (9,5 %) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 1.264.000 (11,2%).

Ascolti tv della mattina di domenica 31 luglio 2022

Rai Uno: Linea Blu ha coinvolto 282.000 spettatori (10,2 %); Weekly ne ha avuti 766.000 (16,3 %).

Rai Uno: il Tg1 delle 8 ha avuto 652.000 spettatori (16,8 %).

Rai Uno: Azzurro – Storie di Mare ha interessato 855.000 spettatori (16,3 %).

Rai Uno: A Sua Immagine è stato seguito da 1.177.000 spettatori (19 %).

Canale Cinque: Tg5 Mattina ha avuto 952.000 spettatori (22,8 %).

Canale Cinque: la Santa Messa ha intrattenuto 851.000 spettatori (15,7 %).

Ascolti tv del pomeriggio di domenica 31 luglio 2022