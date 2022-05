Ascolti tv ieri, Isola vs La Fortuna vs Made in Sud: chi ha vinto, tutti i dati

Anche ieri sera, lunedì 30 maggio 2022, è andato in scena un nuovo scontro tra Isola dei Famosi 2022 e Made in Sud. Sebbene non sia uno scontro diretto, visto che Canale 5 si misura quasi sempre con Rai Uno: ieri sera è toccato alla serie tv La Fortuna. Non solo la prima serata, gli ascolti tv di ieri sono attesi anche per il pomeriggio e in particolare il confronto tra La Vita in Diretta e Pomeriggio 5. Barbara d’Urso non in poche occasioni si è avvicinata al collega Alberto Matano: la distanza di una volta, dopo la rivoluzione di Pomeriggio 5, pare essere svanita. Per scoprire gli ascolti tv del 30 maggio 2022 non si può che cominciare con la prima serata, però:

Rai Uno – La Fortuna: 2.231.000 spettatori e il 13.3% di share;

Canale 5 – L’Isola dei Famosi: 2.453.000 spettatori e il 19.1% di share;

Rai Due – Made in Sud: 1.067.000 spettatori e il 7% di share;

Italia 1 – Overdrive: 1.182.000 spettatori e il 6.3% di share;

Rai Tre – Report: 1.842.000 spettatori e il 10.2% di share;

Rete 4 – Quarta Repubblica: 744.000 spettatori e il 5.2% di share;

La7 – Yellowstone: 320.000 spettatori e il 2% di share;

TV8 – Gomorra La Serie: 282.000 spettatori e l’1.6% di share;

Nove – È già ieri: 320.000 spettatori e l’1.7% di share.

Ascolti tv lunedì 30 maggio 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 3.046.000 spettatori e il 29.45% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.781.000 spettatori e il 16.52% di share;

Rai Uno – Sei Sorelle: 1.563.000 spettatori e il 18.39% di share;

Canale 5 – Brave and Beautiful: 1.626.000 spettatori e il 19.85% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.462.000 spettatori e il 18.1% di share nella presentazione, poi 1.671.000 spettatori e il 19.7% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.521.000 spettatori e il 18.07% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 3.711.000 spettatori e il 26.78% di share;

Canale 5 – Avanti un altro (replica): 2.796.000 spettatori e il 20.68% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.699.000 spettatori e il 23.69% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.491.000 spettatori e il 7.5% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.559.000 spettatori e il 17.86% di share.

Ascolti della mattina di lunedì 30 maggio 2022