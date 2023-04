Buon esordio, ma non stratosferico, dell’Isola dei Famosi 2023 che raccoglie 2.9 milioni di utenti e il 23.3%. La prima puntata del reality show di Canala Cinque dello scorso anno, andata in onda il 21 marzo 2022, aveva fatto meglio, con 3.236 000 di utenti (23,3%). Su Rai Uno la replica de Il Commissario Montalbano – Gli arancini di Montalbano ha intrattenuto 3.2 milioni di persone (16.6%). Come al solito lo share dell’ammiraglia Mediaset risulta più alto per via della durata della trasmissione fino a notte fonda. Da segnalare l’ottimo risultato su Rai Due di Napoletano? E famme ‘na pizza! che totalizza 1.8 milioni di utenti (9.6%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 17 aprile 2023:

Rai Uno – Il Commissario Montalbano – Gli arancini di Montalbano 3.179.000 spettatori (16.6%);

Canale 5 – L’isola dei Famosi 2023 ha avuto 2.919.000 spettatori (23.3%);

Rai Due – Napoletano? E famme ‘na pizza! ha coinvolto 1.824.000 spettatori (9.6%);

Italia Uno – Freedom – Oltre il confine ha avuto un ascolto medio di 785.000 spettatori (4.7%);

Rai Tre – Report – C’era una volta Calciopoli ha convinto 1.508.000 persone (7.8%);

Rete Quattro – Quarta Repubblica ha raggiunto 675.000 spettatori (4.5%);

La7 – Le regole della casa del sidro ha interessato 457.000 spettatori (2.5%);

TV8 – Casino Royale ha fatto compagnia a 465.000 spettatori (2.7%);

Nove – Only Fun Comico Show ha catturato 444.000 spettatori (2.3%).

Ascolti tv lunedì 17 aprile 2023: preserale e access prime time

Boom di Striscia la Notizia vicinissima ad Affari Tuoi.

Rai Uno: Affari tuoi hanno totalizzato 4.617.000 spettatori (21.5%);

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 4.358.000 spettatori (20.9%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 4.262.000 persone (19.9%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.179.000 spettatori (24.7%) nella prima parte e nella seconda da 4.443.000 spettatori (27.4%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 2.139.000 telespettatori (17.9%) e poi 3.361.000 utenti (21.7%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto spettatori (%) e spettatori nella seconda (%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.483.000 spettatori (7%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.695.000 spettatori (7.8%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.657.000 spettatori (7.7%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 150.000 spettatori (1.2%) nella prima parte e 239.000 spettatori (1.5%) nella seconda.

Ascolti tv lunedì 17 aprile 2023: il pomeriggio

Uomini e Donne e Terra Amara volano e arrivano a un passo dai 3 milioni di utenti.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.680.000 spettatori (15.3%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.793.000 spettatori (19.8%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.153.000 spettatori (22.4%);

Rai Due: Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 507.000 spettatori (5.5%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.777.000 telespettatori (21.2%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.922.000 spettatori (23.5%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto un netto di 2.997.000 spettatori (27.6%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha convinto 1.925.000 spettatori (21.3%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.505.000 spettatori (17.3%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.612.000 spettatori (16.8%);

Ascolti tv della mattina di lunedì 17 aprile 2023