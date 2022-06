Ascolti tv ieri: l’ultima dell’Isola dei Famosi, confronto con l’anno scorso

Ieri è stata la serata della finale dell’Isola dei Famosi 2022: gli ascolti tv erano attesissimi dagli appassionati di share. Molti erano curiosi di sapere se almeno per la serata in cui è stato eletto il vincitore dell’edizione ci sarebbe stato un rialzo. C’è stato, rispetto alle precedenti puntate, che sono state tante visto che è stata l’edizione più lunga di sempre. Ieri sera Ilary Blasi ha chiuso con più di due milioni e mezzo di spettatori e oltre il 23% di share.

L’anno scorso, però, la finale dell’Isola era stata seguita da 3.317.000 spettatori pari al 22.97% di share. Eppure sui social l’entusiasmo per questo cast era alle stelle, soprattutto per il cast alla conduzione: Ilary, Nicola Savino, Vladimir Luxuria e Alvin erano affiatatissimi e hanno divertito il pubblico come poche altre volte è successo. Cosa farà Mediaset, dopo questi risultati dell’Isola 2022? In attesa di scoprirlo, di seguito gli ascolti tv di ieri 27 giugno 2022 della prima serata:

Rai Uno – Ben is back: 2.144.000 spettatori e il 13.3% di share;

Canale 5 – L’Isola dei Famosi: 2.575.000 spettatori e il 23.3% di share;

Rai Due – 9-1-1: 953.000 spettatori e il 5.6% di share; 9-1-1 Lone Star: 880.000 spettatori e il 5.6% di share;

Italia 1 – Chicago P.D.: 1.001.000 spettatori e il 6.6% di share;

Rai Tre – Report: 1.365.000 spettatori e l’8.5% di share;

Rete 4 – Quarta Repubblica: 648.000 spettatori e il 5.2% di share;

La7 – Yellowstone: 289.000 spettatori e il 2.2% di share;

TV8 – Gomorra – La Serie: 300.000 spettatori e il 2.1% di share;

Nove – Viva l’Italia: 404.000 spettatori e il 2.7% di share.

Ascolti tv lunedì 27 giugno 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Un altro Domani: 1.500.000 spettatori e il 16.81% di share;

Rai Uno – Sei Sorelle: 1.149.000 spettatori e il 14.32% di share;

Canale 5 – Brave and Beautiful: 1.536.000 spettatori e il 19.1% di share;

Rai Uno – Estate in Diretta: 1.589.000 spettatori e il 19.26% di share;

Canale 5 – Rosamund Pilcher: 1.009.000 spettatori e il 12.4% di share;

Rai Uno – Reazione a Catena: 3.638.000 spettatori e il 28.75% di share;

Canale 5 – Avanti un altro (Replica): 1.989.000 spettatori e il 16.28% di share;

Rai Due – Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo: 536.000 spettatori e il 3.6% di share;

Rai Uno – Techetechetè: 3.100.000 spettatori e il 18.2% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 3.027.000 spettatori e il 17.9% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.255.000 spettatori e il 7.4% di share.

Ascolti della mattina di lunedì 27 giugno 2022