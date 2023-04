L’ennesima riproposizione di Pretty Woman (Rai Uno) raccoglie dati sufficienti: 2.5 milioni di utenti e il 15.2% di share. Luce dei tuoi occhi 2 esordisce con 2.7 milioni di spettatori e il 16.5%: Canale Cinque sperava in qualcosa in più e non certo di ritrovarsi appaiato a Pretty Woman. Male Back to School (Italia Uno), in calo di 200mila utenti rispetto a una settimana fa quando già non aveva brillato: 840mila persone e solo il 5% di share. In calo di 300mila spettatori anche Rocco Schiavone (Rai Due) che comunque totalizza buoni numeri: quasi 1.9 milioni di persone e 10.8% di share. In leggera discesa anche Chi l’ha visto? (Rai Tre): 1.7 milioni e 10.9%.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 12 aprile 2023:

Rai Uno – Pretty Woman ha raccolto 2.529.000 spettatori (15.2%);

Canale 5 – Luce dei tuoi occhi 2 ha totalizzato 2.707.000 spettatori (16.5%);

Rai Due – Rocco Schiavone ha avuto 1.888.000 spettatori (10.8%);

Italia 1 –Back to School ha fatto compagnia a 840.000 spettatori (5%);

Rai Tre – Chi l’ha visto? ha informato 1.761.000 spettatori (10.9%);

Rete 4 – Controcorrente ha raggiunto 539.000 spettatori (3.9%);

La7 – Atlantide ha convinto 429.000 spettatori (2.4%);

Tv8 – A casa tutti bene – La serie ha ottenuto 139.000 spettatori (0.8%);

Nove – Il domani tra di noi ha conquistato 310.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv mercoledì 12 aprile 2023: preserale e access prime time

Stasera Italia di nuovo sotto il 4%.

Rai Uno: I Soliti Ignoti hanno totalizzato 4.315.000 spettatori (22.1%);

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 4.109.000 spettatori (20.7%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.668.000 persone (18.8%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.876.000 spettatori (23.2%) nella prima parte e nella seconda da 3.984.000 spettatori (25.6%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 2.250.000 telespettatori (19.5%) e poi 3.396.000 utenti (22.7%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 730.000 spettatori (3.7%) e 741.000 spettatori nella seconda (3.8%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.277.000 spettatori (6.5%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.594.000 spettatori (8.2%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.438.000 spettatori (7.3%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 157.000 spettatori (1.4%) nella prima parte e 309.000 spettatori (2.1%) nella seconda.

Ascolti tv mercoledì 12 aprile 2023: il pomeriggio

Uomini e Donne sfonda il muro dei 3 milioni.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.669.000 spettatori (16.2%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.780.000 spettatori (20.7%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.156.000 spettatori (22.7%);

Rai Due: Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 724.000 spettatori (6.3%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.678.000 telespettatori (22%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.924.000 spettatori (24.1%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto un netto di 3.009.000 spettatori (29.6%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha convinto 2.063.000 spettatori (23.9%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.465.000 spettatori (17.7%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.791.000 spettatori (18.9%);

Ascolti tv della mattina di mercoledì 12 aprile 2023

Viva Rai Due! torna dopo la pausa pasquale e raccoglie subito il 17.5% di share.