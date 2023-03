By

Spettatori e share dei principali appuntamenti in televisione della giornata di martedì 28 marzo 2023: tutti i dati

Imma Tataranni – Sostituto procuratore, in replica su Rai Uno, conquista facilmente la prima serata raggiungendo quasi 3.7 milioni di utenti (21.2% di share). Si rivela un flop, invece, la scelta di Canale Cinque di proporre il film Supereroi che raccoglie solo 1.25 milioni di spettatori (8.1%). Partenza buona su Rai Due per Nek che con Dalla Strada al Palco intercetta oltre 1.1 milioni di persone (7.2%). In crescita Le Iene su Italia Uno, vicine al 10% di share. Nella sfida dei talk diMartedì ha la meglio su #Cartabianca e Fuori dal coro.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 28 marzo 2023:

Rai Uno – Imma Tataranni ha raccolto 3.668.000 spettatori (21.2%);

Canale 5 – Il film Supereroi ha totalizzato 1.256.000 spettatori (8.1%);

Rai Due – Dalla strada al palco ha avuto 1.162.000 spettatori (7.2%);

Italia 1 – Le Iene ha fatto compagnia a 1.313.000 spettatori (9.8%);

Rai Tre – CartaBianca ha informato 961.000 spettatori (5.8%);

Rete 4 – Fuori dal Coro ha raggiunto 795.000 spettatori (5.5%);

La7 – diMartedì ha convinto 1.190.000 spettatori (7%);

TV8 – Prospettive di un delitto ha conquistato 286.000 spettatori (1.5%);

Nove – Io Robot ha ottenuto 349.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv martedì 28 marzo 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Soliti Ignoti hanno totalizzato 4.793.000 spettatori (22.5%);

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 4.300.000 spettatori (21.3%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.755.000 persone (17.6%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.807.000 spettatori (23.2%) nella prima parte e nella seconda da 4.090.000 spettatori (26.4%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 1.950.000 telespettatori (17.5%) e poi 3.187.000 utenti (21.5%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 907.000 spettatori (4.4%) e 830.000 spettatori nella seconda (3.9%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.284.000 spettatori (6.2%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.539.000 spettatori (7.2%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.522.000 spettatori (7.2%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 192.000 spettatori (1.5%) nella prima parte e 314.000 spettatori (2%) nella seconda.

Ascolti tv martedì 28 marzo 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.575.000 spettatori (16%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.735.000 spettatori (21.2%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.959.000 spettatori (21%);

Rai Due: Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 462.000 spettatori (5.5%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.711.000 telespettatori (21.9%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.731.000 spettatori (23.1%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto un netto di 2.692.000 spettatori (27.6%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha convinto 1.617.000 spettatori (19.8%);

Canale 5: Il daytime del GF Vip ha appassionato 1.406.000 spettatori (17.8%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.251.000 spettatori (15.7%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.527.000 spettatori (16.6%);

Ascolti tv della mattina di martedì 28 marzo 2023