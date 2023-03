Il Commissario Ricciardi 2 (Rai Uno) oltre i 4 milioni di utenti e il 21.5% di share. Dati convincenti. Bene anche il Grande Fratello Vip (Canale Cinque) che ha ormai il suo zoccolo duro di utenti che non lo abbandona: 2.9 milioni di persone all’ascolto e 22.6% di share (lo share del reality supera quello della fiction Rai per via della diretta monster fino a tarda notte). Si conferma una garanzia per Rai Due Stefano De Martino che, con Stasera Tutto è possibile, cattura l’attenzione di 1.3 milioni di utenti (8.4%), numeri buoni.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 6 marzo 2023:

Rai Uno – Il Commissario Ricciardi 2 ha appassionato 4.039.000 spettatori (21.5%);

Canale 5 – GF Vip 7 ha avuto 2.915.000 spettatori (22.6%);

Rai Due – Stasera Tutto è Possibile ha coinvolto 1.346.000 spettatori (8.4%);

Italia Uno – Freedom – Oltre il confine ha avuto un ascolto medio di 928.000 spettatori (5.5%);

Rai Tre – Presadiretta ha convinto 1.173.000 persone (5.3%);

Rete Quattro – Quarta Repubblica ha raggiunto 768.000 spettatori (5%);

La7 – Rob Roy ha interessato 362.000 spettatori (2%);

TV8 – Genitori vs Influencer ha fatto compagnia a 290.000 spettatori (1.5%);

Nove – Little Big Italy ha catturato 515.000 spettatori (2.6%).

Ascolti tv lunedì 6 marzo 2023: preserale e access prime time

Bruno Vespa, I Soliti Ignori e L’Eredità sempre leader di fascia.

Rai Uno: Soliti Ignoti hanno totalizzato 4.903.000 spettatori con il 22.3% di share;

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 4.535.000 spettatori (21.5%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.919.000 persone (17.9%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.234.000 spettatori (22.8%) nella prima parte e nella seconda da 4.661.000 (26.5%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 2.5560.000 telespettatori (19.1%) e poi 3.825.000 (22.6%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 998.000 spettatori (4.7%) e 792.000 spettatori nella seconda (3.6%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.501.000 spettatori (7%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.753.000 spettatori (7.9%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.622.000 spettatori (7.4%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 147.000 spettatori (1%) nella prima parte e 279.000 spettatori (1.6%) nella seconda.

Ascolti tv lunedì 6 marzo 2023: il pomeriggio

Torna in onda Uomini e Donne e fa registrare un più che ottimo 26.4% di share.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.766.000 spettatori (16.5%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.965.000 spettatori (21.1%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.236.000 spettatori (21%);

Rai Due: Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 458.000 spettatori (4.9%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.558.000 telespettatori (19.6%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.959.000 spettatori (24%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto un netto di 2.782.000 spettatori (26.4%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha convinto 1.955.000 spettatori (21.1%);

Canale 5: Il daytime del GF Vip ha appassionato 1.748.000 spettatori (18.9%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.360.000 spettatori (15.2%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.734.000 spettatori (16.2%);

Ascolti tv della mattina di lunedì 6 marzo 2023

Fiorello vicino al milione di utenti.